Manica: Uma dor de cabeça chamada garimpo

A PROBLEMÁTICA de garimpo já tem “barba branca” e vai do mal a pior na província de Manica.

Em todos os distritos com ocorrência de minérios preciosos, sobretudo ouro, nomeadamente Manica, Sussundenga, Báruè e Macossa, cresce o número de garimpeiros, cuja actividade, embora seja pela sua própria sobrevivência e contribua para a redução da incidência da pobreza, constitui a principal causa dos problemas ambientais com que a província se debate, como a poluição das águas e o assoreamento dos rios, a erosão de solos, a extinção de espécies aquáticas como peixe e vegetação ribeirinha.

O assunto, que entretanto tem sido motivo de preocupação por parte das autoridades responsáveis e, sobretudo, pelos ambientalistas, tem sido matéria de debate em vários fóruns sobre o ambiente. Nestes eventos, o Governo Provincial de Manica tem vindo a defender a necessidade de se trabalhar com vista à redução dos problemas ambientais, mas a velocidade que esses problemas estão a desafiar a capacidade destas mesmas instituições.

Os recursos, meios e mecanismos para a erradicação deste fenómeno escasseiam. Informações a que o Notícias” teve acesso indicam que nos distritos de Manica, Sussundenga, Báruè e Macossa, com mais ouro e turmalinas, os garimpeiros, na sua maioria ilegais, estão neste momento a desfazer a terra, provocando enormes problemas ambientais, cujo impacto negativo já está a ser visível na província.

O governador de Manica, Alberto Mondlane, que há dias trabalhou no distrito de Manica, o maior centro aurífero da província, constatou que a situação está cada vez mais a sair do controlo das autoridades, tendo lançado um apelo veemente para a sua erradicação e criticado de forma severa aqueles que insistem em não obedecer as instruções para uma mineração ambientalmente saudável.

Devido à esta situação, o governador manifestou o seu desagrado e apelou aos mineradores artesanais a realizarem o seu trabalho sem poluir os rios e sem causar os problemas ambientais decorrentes da exploração desenfreada e desregrada de ouro.

Com efeito, a maioria, senão todos os rios que atravessam a província, com maior incidência ao Revue, visitado pelo governador, apresentam, neste momento, altos níveis de turvação das suas águas, que se tornaram impróprias para a irrigação dos campos agrícolas, o consumo, lavagem de roupa e utensílios das populações vivendo nas zonas ribeirinhas.

Por onde passam esses rios, segundo constatámos, salvo a humidade que deixam nas margens, tudo morre, sendo que, em vez de serem benéficas, a poluição deste que é conhecido como precioso líquido, virou algo danoso para a vida animal e vegetal nos rios.

Entre outros rios e para além de Révuè, figuram Púnguè, Ndirire, Nhancuarara, Chimeza, Zambuze, Zonue, Nhamachato, Chua e Chazuca, no distrito de Manica e Lucite, Mussapa, em Sussundenga, os quais demonstram um drama ambiental que o garimpo representa na província, numa altura em que medidas enérgicas ainda não superam a crise.

Para além dos problemas ambientais descritos, ao garimpo é atribuída a morte de pessoas, entre outras causas. Nos distritos de Manica, Sussundenga e Macossa, vezes sem conta, são reportados casos de mortes por soterramento em minas de ouro. Os garimpeiros, por não conhecerem algumas regras de protecção para evitar o desabamento de solos, fazem uma espécie de túneis, que acabam desmoronando, soterrando os destemidos e tenazes exploradores artesanais de minérios.

As iniciativas do Governo visando travar o cenário tem sido poucas para tanta confusão. A sensibilização que tem vindo a ser desencadeada pelas direcções provinciais da Coordenação da Acção Ambiental e dos Recursos Minerais e Energia continua insignificante para tamanha dimensão da catástrofe. Os garimpeiros não desistem de escavar os rios, não deixam de lavar o ouro nas águas dos mesmos e usam mercúrio.

Para além de nacionais, garimpeiros estrangeiros provenientes, alguns dos quais provenientes da África Ocidental, pressionam os recursos mineiros da província. Nos distritos de Manica e Báruè, por exemplo, os garimpeiros estrangeiros têm invadido as áreas de exploração de ouro e turmalinas, comprando ou pagando pessoas para garimparem em seu nome.

Entretanto, o assunto, a medir pela sua importância sócio-económica, divide a opinião pública quanto à necessidade de desencorajar ou não aquele fenómeno. Enquanto uns defendem que a actividade deve ser encorajada por trazer vantagens comparativas na economia das famílias, contribuindo para o combate à pobreza, outros sustentam que a mineração artesanal tem consequências desastrosas ao ambiente, a medir pelos gritantes índices de poluição que se verificam, sobretudo na rede hidrográfica daquela província.