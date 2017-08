Gaza: Melhoram condições da actividade piscatória em Massingir

A RECENTE instalação de uma fábrica de produção e comercialização do gelo para o apoio à actividade piscatória no distrito de Massingir está a criar um novo alento no sector, com a redução de perdas por deterioração do pescado e sua colocação no mercado a preços relativamente favoráveis.

Segundo nos deu a conhecer há dias Sérgio Moiane, administrador do distrito de Massingir, estas condições, aliadas à recente instalação na vila-sede distrital do Mercado do Peixe, constituem uma mais-valia no seio dos pescadores que melhoraram, sobremaneira, os seus rendimentos e já podem aceder, de forma mais tranquila, a vários mercados localmente e em outros pontos da província de Gaza para a colocação dos seus produtos.

Trabalham mais de 300 pescadores organizados em várias associações que operam com um total de 52 embarcações.

“Há, contudo, de se repensar na questão da melhoria das condições das embarcações usadas actualmente, por não oferecerem a segurança desejada. Estamos a trabalhar com os pescadores para que tal aconteça de forma a evitarmos sinistros na albufeira de Massingir durante a faina”, disse o administrador distrital.

Refira-se que Massingir possui um grande potencial na produção pesqueira, contribuindo anualmente com, pelo menos, três mil toneladas de peixe.

De forma a se garantir a sustentabilidade da actividade, o Governo local tem estado a trabalhar na sensibilização dos pescadores para que futuramente seja observado um período de defeso com vista a garantir o crescimento e multiplicação das espécies na albufeira.

“Estamos, igualmente, a impor muito rigor na neutralização de pescadores que usam, durante a faina, material nocivo para a pesca, como é o caso das redes mosquiteiras. Trata-se de um trabalho que tem estado a envolver as lideranças das associações e outras figuras influentes de forma a se estancar este mal”, disse Sérgio Moiane.