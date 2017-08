Inhambane: Nasce hospital provincial na Maxixe

Arrancaram este mês, no bairro Alto Maxixe, as obras de construção do hospital provincial de Inhambane, cuja execução deverá ter a duração de 18 meses.

Inicialmente projectada para o bairro Chamane, arredores da cidade de Inhambane, o novo hospital provincial viria a ser colocado na Maxixe, de forma a facilitar a transferência dos pacientes das unidades sanitárias dos distritos de Govuro, Vilankulo, Mabote, Inhassoro, Funhalouro, Massinga, Morrumbene, Homoíne, Panda, Zavala, Inharrime e parte de Jangamo.

Aliás, o director provincial da Saúde, Naftal Matusse, considerou a construção da unidade hospitalar na cidade da Maxixe de estratégica visto que a maior parte da população da província vive do outro lado da baía de Inhambane.

Trata-se, segundo disse, de uma medida visando aproximar os cuidados de saúde de qualidade à população. Matusse explicou que o projecto sofreu ligeiro atraso do início da sua implantação devido, entre outras razões, à desistência do primeiro empreiteiro e da necessidade de adequar o desenho inicial às novas condições do terreno, para além das repercussões negativas da crise financeira internacional.

O director provincial da Saúde disse que caso não haja qualquer interferência de ordem fiscal, o novo hospital deverá ser construído em fases. Explicou que a primeira vai compreender a construção das secções prioritárias, nomeadamente o bloco operatório ou serviços de cirurgia, laboratório, serviços de urgência que englobam o banco de socorros, sala de observação, radiologia, serviços administrativos e morgue.

A segunda fase, segundo explicou, vai contemplar a construção de enfermarias de medicinas e pediatria, serviços que caso não seja possível a sua instalação devido à falta de recursos financeiros poderão continuar no Hospital Rural de Chicuque, na cidade da Maxixe.

Naftal Matusse disse que a concretização deste projecto será o culminar de um longo processo da expansão da rede sanitária com serviços de qualidade, de forma a abranger os utentes em menos tempo.