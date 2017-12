Manica: O futuro incerto dos cicerones!

Um pouco por todas as cidades e vilas moçambicanas circula um sem-número de crianças que são usadas como guias de seus pais e familiares portadores de deficiência visual, na sua azáfama diária de mendigar para sobreviver. São as chamadas crianças-cicerones.

Quando o sol desponta no horizonte matinal, cegos e amblíopes de gravidade diversa juntam-se ao número de mendigos que abarrota os centros urbanos. A província de Manica não é excepção. Nas quintas-feiras, dia reservado à mendicidade na cidade de Chimoio, o cenário é deveras preocupante. Filas de mendigos enchem passeios, estabelecimentos comerciais, instituições públicas e privadas, restaurantes e bares, mercados e outros locais, à caça de donativos.

Na caça à esmola, deficientes físicos, mentais, visuais, idosos e outras pessoas necessitadas, interceptam pessoas em tudo o que é canto, a fim de pedir algo para assegurar a sua sobrevivência.

Se os mendigos de outra natureza não precisam de guias para se dirigirem à rua, para os cegos, porém, isto não é possível. Para serem conduzidos, evitando esbarrarem-se com obstáculos, serem atropelados e reconhecer os doadores, os cegos usam seus filhos como cicerones para lhes mostrar o caminho da mendicidade.

Sendo assim, e como é obvio, essas crianças-cicerones não estudam, não têm o privilégio de brincar e usufruir dos direitos que lhes estão reservados, entanto que crianças. Enquanto outras crianças vão à escola aprender algo para dominar a ciência e a técnica, construindo assim um futuro promissor e melhor para elas, os cicerones não têm a oportunidade de estudar, porque não lhes sobra tempo para isso e para outras actividades que seriam úteis e importantíssimas para que se ergam e amanhã sejam homens capazes de enfrentar os labirintos da pobreza e criar o seu próprio bem-estar.

Sem precisar de estatísticas oficiais, verdade é que na cidade de Chimoio, por exemplo, conta-se às centenas o número de pessoas afectadas pela cegueira, cujos filhos não podem escolher outros destinos senão assegurar as bengalas de seus progenitores e parentes, para guiá-los na sua longa e eterna batalha de mendigar pela sobrevivência.

Número Rosário é uma dessas crianças que nunca conheceu os bancos de uma escola, porque bastou conseguir andar pelos seus próprios pés virou cicerone de seus pais, Rosário José e Mariazinha Vasco, dois cegos praticamente desamparados que vivem mais de esmola do que do apoio das instituições responsáveis.

Por exemplo, segundo conta Rosário José, de 57 anos de idade e cego há 25 anos, recebe do INAS apenas 250 meticais/mês, montante que, segundo ele, não chega para assegurar as despesas do seu agregado familiar de cinco membros. Para compensar, vai à rua à caça da esmola, conseguindo mensalmente entre 600 e 700 meticais.

Encontramos Número esta segunda-feira na rua do Báruè, apegado à bengala de seu pai, Rosário José, que há 25 anos deixou de ver em razão de uma doença supostamente profissional que contraiu, quando então trabalhava como pedreiro para a antiga Construtora Integral, uma empresa estatal tutelada pelo Ministério das Obras Públicas e Habitação.

Rosário José explica que seu filho, Número Rosário, nunca foi à escola, porque cedo teve a missão de assegurar a sua bengala. Nas ruas, restaurantes e bares, lojas, mercados formais e informais, nos locais de culto e em tudo quanto é canto, Número conduz seu pai na dura batalha de mendigar para sobreviver.

Após nascer e bastou poder locomover-se, lá para os quatro a cinco anos de idade, Número foi imediatamente levado à rua para servir de guia de seus pais, uma tarefa que ele próprio diz que não pode recusar, uma vez ser também a única fonte da sua própria sobrevivência já que, devido à cegueira, seus pais não podem fazer algo melhor que a mendicidade para o seu sustento.

As palavras como “cego patrão” são as primeiras que Número e outras crianças na sua situação aprendem a pronunciar, sem as quais eventualmente não poderiam ser apreciadas pelos seus próprios progenitores que as tem como única alternativa para uma mendicidade frutuosa e sem riscos.

Sobre esta matéria, contactàmos a directora provincial do Género, Mulher e Acção Social, Lurdes Daniel, afirmou haver critérios de elegibilidade para aceder aos benefícios no âmbito do subsídio social básico e outros, cujo valor mínimo e de 350 meticais e não de 250 como refere Rosário José.

“Há esforços em curso realizados pela Acção Social e seus parceiros, porém, tudo quanto temos dado reconhecemos ser ainda pouco para suprir as necessidades básicas dos grupos alvos”, diz ela. Rosário José é casado com Mariazinha Vasco e vive com três filhos, dois dos quais menores. Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

VICTOR MACHIRICA