IX FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA: Quando as estrelas dizem… presente!

A NATA da música ligeira e moderna moçambicana apresentou um concerto que marcou a noite de abertura do IX Festival Nacional da Cultura. A sessão foi ainda brindada pela presença do grupo musical brasileiro “Os Filhos da Dona Maria”.

Numa actuação bastante sincronizada, os músicos e bandas nacionais apresentaram as suas performances acompanhados por instrumentistas de quase todas as províncias do país.

A gala começou com a actuação dos brasileiros, um quarteto que mostrou domínio de instrumentos musicais que executam, entre os quais percussão, guitarra e violão. E eles têm uma combinação vocal de fazer inveja.

Seguiu-se um poema declamado por Maria Pinto de Sá, num recital em que foi acompanhada por sons de mbira. No meio da declamação, a bailarina Pérola Jaime entrou para o palco e fez a combinação de poesia, música e dança, produzindo algo agradável de se assistir e de perfeita mestria.

A gala prosseguiu com a actuação de músicos como Gimo Remane, radicado na Dinamarca, que se fazia acompanhar por um instrumentista dinamarquês com a peculiaridade de executar guitarra à moda Xidiminguana, embora sem o copo. Gimo Remane é um dos membros-fundadores do conceituado agrupamento Eyuphuro.

O coreógrafo Casimiro Nhussi mostrou, de seguida, que mesmo a viver no Canadá ainda mantém os códigos e características de danças de Moçambique. A sua actuação juntou instrumentistas da Banda Massukos, o saxofonista Muzila, o baixista Carlitos Gove e a corista Sheila Jesuita.

Estes últimos três entraram logo de seguida para compor a banda Ghorwane, de que fazem parte, e acompanharam o vocalista Roberto Chitsondzo, que interpretou o popular tema “Massotchwa”.

As bandas Massukos, do Niassa, e Djaaka, de Sofala, encerraram a noite com actuações que puseram o público de pé.

“O Inspector” na Beira

A EXPERIÊNCIA do Grupo Teatral Mutumbela Gogo veio ontem ao de cima, na Casa Provincial de Cultura da Beira, durante a apresentação da peça teatral “O Inspector”, baseada na obra do escritor russo Nikolai Gogol.

Actores como Adelino Branquinho, Graça Silva, Victor Raposo, Jorge Vaz, Yolanda Fumo e Felix Tinga retratam, dignamente, uma história baseada na notícia da visita que se aproxima do inspector-geral, supervisor de alto escalão das repartições públicas, de um pequeno vilarejo. E os seus principais funcionários entram em pânico. O edil, o polícia, o chefe dos correios e outros representantes públicos confabulam a melhor forma de receber o visitante para dissuadi-lo a não fazer nenhuma inspecção. Neste entretanto surge um aproveitador, por sinal viajante, que, equivocadamente, é tomado por todos como o inspector-geral. Na confusão que se gera a seguir não faltam denúncias de casos de corrupção, tentativa de manter impunidade, pedidos de favorecimentos e outras trapaças que, associadas à majestosa exibição do grupo, conseguiram pôr o público, que enchia o anfiteatro da Casa de Cultura da Beira, a rir.

A participação deste grupo no Festival Nacional da Cultura não se limita à apresentação de peças de teatro, mas também visa promover oficinas de teatro e seminários sobre dramaturgia e encenação, onde participam actores locais. A ideia é ajudá-los a assimilarem métodos e conceitos de representação em palco.

Na Beira está igualmente presente a directora do Teatro Avenida, Manuela Soeiro, que considerou ser importante a interacção com artistas de outros pontos do país, sobretudo os mais jovens, como forma de desenvolver a arte e cultura nacional.

LE BON RELANÇA “MAFALALA”

“Mafalala: Memórias do 7 de Setembro, A Grande Operação” é o título do livro da autoria de Aurélio Le bon, apresentado ontem na Casa do Artista, na Beira.

Nesta obra, já lançada em Maputo, Le bon retrata a história da ocupação da então Rádio Clube de Moçambique, actual Rádio Moçambique, em 1974, no mês de Setembro, segundo contou o autor.

O livro reúne 32 depoimentos de alguns dos participantes na “Operação Galo, o Galo Amanheceu”, que na época foi interpretada como mais uma derrota para os que queriam ver o país eternamente colonizado.

“Assaltámos o Rádio Clube de Moçambique em duas fases estrategicamente concebidas para assegurar o lançamento da senha que daria à população o primeiro sinal de que estaria em processo a retomada da emissora pela direcção da nossa base na Mafalala. Quando cheguei aos microfones da Rádio, na primeira fase da operação, lancei a senha ‘Galo, Galo, Amanheceu’ e entrei na segunda fase e li pela primeira vez os Acordos de Lusaka”, contou Aurélio Le bon.

Explicou que a operação foi feita por pessoas desconhecidas na altura, tendo algumas delas permanecido no anonimato até hoje. Este facto também motivou Aurélio Le bon a dar-lhe expressão através do livro, que privilegiou depoimentos dos participantes nessa operação.

Na opinião de Le bon, o sucesso desta acção teve a ver com o seu efeito multiplicador. “O também anónimo e indefeso povo dos outros bairros suburbanos da então Lourenço Marques encontrou força e atitude que o transformou na mais forte resistência urbana de Moçambique colonial. E para isso também contou com o apoio da população da Matola, Machava, Infulene, Boane, Namaacha, Catembe e vários outros pontos do sul do país que marchou em direcção a Lourenço Marques para ajudar a libertar a estação emissora”, contou.

“MAHANYELA” APRESENTADO HOJE NA CASA DO ARTISTA

Depois da abertura ontem da exposição de artes plásticas e do lançamento do livro de Aurélio Le bon, a Casa do Artista acolhe hoje a apresentação do primeiro disco de peças de teatro radiofónico intitulado “Mahanyela”, do actor moçambicano Abdil Juma.

Lançado em Novembro de 2014, em Maputo, “Mahanyela” retrata a vivência das sociedades moçambicanas e é composto por nove peças que foram transmitidas no programa “Cena Aberta”, da Rádio Moçambique. Esta obra foi produzida e lançada na celebração dos 25 anos de carreira de Juma.

Para o actor, a apresentação deste disco é a realização de um sonho, pois sempre quis ter uma oportunidade de colocar o seu trabalho para os ouvintes à escala nacional. E o Festival Nacional de Cultura é, na sua opinião, uma ocasião propícia para esse feito, pois congrega artistas e convidados provenientes de todas as províncias do país.

XIGUBO QUER SE IMPOR

Os sons emitidos pelos tocadores dos batuques durante a dança xigubo voltaram ontem a destacar-se na abertura da apresentação da sessão de canto e dança.

Uma vez mais o Xigubo de Bela-Vista, grupo actualmente composto por jovens, voltou a ser referência nacional, ao suplantar outros dançarinos das províncias de Gaza e da cidade de Maputo.

Comandados pelo jovem Azarias, o Xigubo de Bela-Vista provou que a herança deixada pelo criador daquele grupo continuará a ser destaque na arena das danças tradicionais nacionais.

Ainda ontem desfilaram grupos de dança das províncias de Gaza, Zambézia, Cabo Delgado, Inhambane e Tete. Em sessões separadas e que hoje continuam, estes colectivos tentam demonstrar maior capacidade de coesão e as melhores coreografias.

“Filhos de Dona Maria” realizam hoje concerto

DEPOIS da sua brilhante actuação na abertura do IX Festival Nacional de Cultura, a banda brasileira Filhos de Dona Maria realiza hoje, às 22.00 horas, um concerto no Centro Cultural Brasil-Moçambique (CCBM), no quadro da celebração do centenário do samba.

O vocalista da banda, Amílcar Paré, considera que a actuação do grupo em Moçambique é um exercício de aprendizagem. “Estamos a retornar às nossas origens. É um solo que remete a todas as nossas referências religiosas, espirituais, musicais e a tudo aquilo que pensamos sobre esta cultura, da qual nos sentimos também pertencentes”, disse, salientando haver uma influência da cultura moçambicana no Rio de Janeiro, que se constitui como um grande berço do samba que hoje se dança no Brasil.

Paré considera ser importante ter o seu trabalho reconhecido por um lugar, Moçambique, que é considerado referência por ele.

Integram “Filhos de Dona Maria” os músicos Khalil Santarém (cavaquinho e voz), Amílcar Paré (violão e voz), Artur Senna (percussão e voz) e Vinícius Oliveira (precursão e voz).

O repertório para os dois concertos está concentrado nas canções do primeiro disco, intitulado “Todos os Prazeres”, lançado em Outubro do ano passado no Festival Abre Caminhos, que celebrou a união de ritmos musicais de raiz africana.

A música do disco tem como temática o enlace com o sagrado trazido das tradições de matriz africana e a ancestralidade negra presente no Brasil. O grupo produz o evento mensal “Terreirada”, que busca fortalecer e difundir a cultura negra em Brasília.

A banda mostrará músicas da sua autoria, nas quais mistura chula, afoxé, jongo e ritmo de capoeira. No seu estilo musical o grupo reafirma a sua identidade negra, suas tradições e contribuição ao fortalecimento da cultura afro-brasileira.

SOBRE O SAMBA

O samba, ritmo musical criado pelos escravos africanos, símbolo da tradição cultural brasileira, património imaterial reconhecido também pela UNESCO em 2005 como Património da Humanidade, comemora o seu centenário em 2016. O ano de 1916 entrou para a história da música popular brasileira graças à iniciativa de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, mais conhecido por Donga, autor de “Pelo Telefone”, datado de 1916, e considerado o primeiro samba brasileiro.

A visita do grupo Filhos de Maria, organizada pela Embaixada do Brasil, ocorre no âmbito do projecto “Novas Vozes do Brasil”, do Ministério das Relações Exteriores daquele país latino-americano, que busca levar alguns dos mais expressivos nomes da nova geração da música popular brasileira para apresentações inéditas no exterior. O apoio é dado a artistas que já tenham seus álbuns de estreia lançados no Brasil, com bom reconhecimento do público e da crítica especializada. A vinda dos sambistas brasileiros conta, ainda, com o apoio do Ministério da Cultura do Brasil.

ALCIDES TAMELE, na Beira