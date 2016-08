EM CONFERÊNCIA INTERNACIONAL: Defendido uso de línguas nacionais em fóruns oficiais

AS línguas nacionais devem ser institucionalizadas para que sejam usadas em documentos e eventos oficiais e permitir a sua maior disseminação na sociedade.

Esta posição foi defendida ontem, em Maputo, pelo académico moçambicano Guilherme Basílio, que falava na conferência internacional sobre cultura, línguas e modos de vida bantu, promovida pela Universidade Pedagógica (UP).

No entanto, Guilherme Basílio sublinha que para o sucesso deste desiderato é necessário, primeiro, criar políticas que possam sustentar a utilização das línguas nacionais em fóruns oficiais, como nas sessões da Assembleia da República, provinciais e municipais, tribunais, entre outros locais.

“Se investimos na formação de docentes que ensinam línguas nacionais nas escolas primárias, então faz todo o sentido que estas sejam também usadas nas instituições públicas e privadas. Se temos medo de usar as línguas no Parlamento e noutras instituições, logo devíamos banir o ensino destes idiomas. É mera perca de tempo”, argumentou Guilherme Basílio.

O académico reconheceu que existe uma grande diversidade de línguas em Moçambique, mas acredita ser possível investir no uso das que são as mais comuns em determinada região do país e apostar nestas para uso oficial.

Sobre os riscos decorrentes deste processo, Guilherme Basílio defende que podem ser criados mecanismos que possibilitem o uso corrente dos outros idiomas menos falados não no domínio oficial. “Temos cerca de 40 línguas nacionais, por isso seria difícil usá-las todas nas instituições e fóruns oficiais. No entanto, podemos trabalhar em conjunto para fazer a selecção de algumas, que têm maior abrangência nas comunidades para este propósito”, disse, reconhecendo que este processo devia ter sido implementado logo depois da independência nacional.

Para o académico, a escolha do Português como língua oficial foi a mais acertada, pois combateu o tribalismo e unificou os moçambicanos. Mas isso não deve ser desculpa para não se investir nos idiomas nacionais em fóruns oficiais.

Usou como exemplo a vizinha África do Sul, onde as políticas implementadas têm sido preponderantes para promover o uso e difusão dos idiomas nativos.

Na opinião de Guilherme Basílio, o Governo deve promover estas línguas não só nas escolas primárias, num regime bilingue, como acontece actualmente, mas também transportar o seu ensino nas universidades e adoptá-las como instrumento de comunicação e de pesquisa nas universidades.

“O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MEDH) deve estender o ensino das línguas locais nos níveis Primário e Secundário. As universidades devem investir mais nos nossos idiomas. Mas, para tal, deve ser feito um grande investimento na formação de docentes e na criação de políticas que possam sustentar todo este processo”, disse, alertando para que se preste maior atenção a estas de modo que não desapareçam.