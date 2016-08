Majescoral canta pela paz

A ORQUESTRA musical Majescoral apresenta amanhã, em Maputo, um concerto intitulado “Cantar pela Paz”.

Concebido pelo maestro Augusto Gamaliel, este “show” tem o propósito de, através do canto coral, fazer apelos para o estabelecimento da paz efectiva em Moçambique.

Para além do Majescoral, estarão em palco os músicos Roberto Chitsondzo e Rodália Silvestre, numa coreografia concebida pelo bailarino Alexandre Coana.

O “show” está dividido em dois momentos. A primeira parte será para apresentação de temas com mensagens de amor, paz e concórdia, como uma forma de repudiar a tensão político-militar que se vive no país. No segundo tempo serão cantados oito temas com uma temática virada para a dinâmica sócio-cultural nacional e também que convidam a uma reflexão sobre as relações interpessoais.

O Majescoral pretende fazer desta actuação um momento para apelar à sociedade para reflectir sobre a paz e harmonia como veículos para o desenvolvimento da nação, bem como para, de forma pacífica, se encontrarem alternativas para a solução dos problemas que ainda enfrentados, sem pôr em causa a integridade dos cidadãos.

Fundado há 22 anos pelo falecido maestro Faustino António Chirute, o Maputo Jazz Espiritual Choir (Majescoral) é o mais antigo grupo de música coral do país. Lançou em 2013 o seu primeiro disco de originais intitulado “Vumani Va Le Kaya”, composto por músicas da autoria dos maestros Faustino Chirute e Ricardo Cândido, também falecido.

O grupo, que também é uma associação, interpreta ritmos diversificados, passando pela música clássica, jazz, tradicional assim como contemporânea.