MATOLA: Kuphaluxa leva literatura ao auditório municipal

“CIDADE de Livros” é a designação da segunda edição do festival literário “Literatas”, organizado pelo Movimento Kuphaluxa, a decorrer em Outubro no Auditório Municipal da Matola (antigo Cinema 700), cidade da Matola.

Falar sobre a importância do livro aos estudantes, do valor das bibliotecas como lugares de leitura, lazer e de busca do conhecimento é o objectivo deste evento.

Pretende-se também reflectir em torno da importância do livro no processo de formação e fortalecimento das capacidades intelectuais dos jovens moçambicanos e afirmá-lo como fiel companheiro e que deve estar sempre presente nos espaços de convívio social e cultural da juventude.

Os mentores desta iniciativa estão apostados ainda em promover a leitura de obras literárias através de novas ferramentas tecnológicas, como forma de explorar melhor as redes sociais, difundidas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s).

A ideia é ir ao encontro de um novo tipo de leitores e explorar hábitos de ler em formatos variados para atender às necessidades dos diversos tipos de leitores.

O lema “Cidade de Livros” relaciona-se com a orientação que a organização do festival quer conferir ao evento, que é de incentivar o desenvolvimento de actividades que promovam o livro e a leitura e a criação de mais espaços de busca de conhecimento no Município da Matola.

Esta iniciativa arrancou ano passado com uma feira realizada no bairro da Machava-Sede. Durante os três dias do evento visitaram o local cerca de mil pessoas, num evento em que não faltou o diálogo entre escritores, artistas, estudantes e amantes da literatura. Houve ainda sessões de autógrafos, declamação de poesia, animação infantil, espectáculos de música, tudo feito num ambiente aberto e interactivo.

O Festival Literata surge como uma aposta para a massificação da leitura, principalmente na população jovem, promoção do livro e do diálogo intercultural na Matola. Na primeira edição participaram figuras como o filósofo Severino Nguenha, os escritores Calane da Silva, Carlos Paradona Rofino Roque, Juvenal Bucuane, Jorge de Oliveira e Filimone Meigos.