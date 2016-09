Jimmy lança hoje “In the Groove”

O GUITARRISTA moçambicano Jimmy Dludlu lança hoje à noite, em Maputo, o seu mais recente disco intitulado “In The Groove”, num concerto em que também quer celebrar os seus 33 anos de carreira e 50 de idade.

Jimy Dludlu tem como convidados os músicos moçambicanos Mingas, Isabel Novella e o rapper Simba, e ainda a conceituada artista sul-africana Judith Sephuma, na companhia da banda Nkhuvu.

O álbum, o nono na carreira deste artista, é composto por 15 faixas e é uma homenagem à música, aos artistas moçambicanos e, particularmente, ao histórico bairro do Chamanculo, em Maputo, onde passou a sua infância.

Este disco, que já começou a fazer a sua história em Moçambique, particularmente pelos temas “Ha Deva”, “Masseve”, “Weekend Special”, “Saul” e “Nkulunguana”, foi editado na África do Sul.

De recordar que Jimmy Dludlu é autor dos discos “Echoes From the Past”, “Essence of Rhythm”, “Afrocentric”, “Corners of My Soul”, “Portrait”, “Tonota”, “Jimmy Dludlu”, “um Live” e o “In The Groove”, o último.