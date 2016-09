“A ESPADA E A AZAGAIA”: Um caso de paixão no Império de Gaza

UMA paixão entre uma jovem de cultura chopi e um sargento português, durante a época de resistência à ocupação colonial no Império de Gaza, governado por Ngungunhane, é o que retrata o livro “A Espada e a Azagaia”, do escritor Mia Couto.

A obra foi lançada na noite de segunda-feira, em Maputo, na presença de amigos, admiradores, conhecidos e apreciadores da escrita de Mia Couto, que acorreram às instalações da Fundação Fernando Leite Couto, onde o livro foi apresentado.

Este é o segundo volume da trilogia “As Areias do Imperador”, dedicada ao reinado de Ngungunhane, depois de “Mulheres de Cinza”, em que, segundo o escritor, o “Imperador” não faz parte da narrativa.

“É um livro que lembra um grande líder, que tal como todos os outros é lembrado com saudades. Mas se falarmos dele numa região ele é bem querido, mas noutras pode não ser”, disse Mia Couto, à margem do lançamento da obra, intitulada “A Espada e a Azagaia”, acrescentando que se trata de mais um contributo para a dignificação da história de Moçambique, contada de um ângulo diferente do habitual.

O livro faz um recuo aos últimos dias do Império de Gaza, que se estendia desde o centro até ao sul de Moçambique, sob liderança de Ngungunhane, e cruza as versões da história contada por vencedores e vencidos, os colonizadores e os colonizados.

“A Espada e a Azagaia” percorrem os labirintos de um tempo não muito remoto de dois povos, a partir de um romance entre uma jovem da cultura chopi e um sargento português, durante a época da resistência à ocupação colonial.

“Apesar de decorrer num cenário maioritariamente de guerra, a obra conta uma história de amor”, explicou Mia Couto, estabelecendo uma diferença com o primeiro livro da trilogia, “Mulheres de Cinza”, em que há menos conflitos.

Ngungunhane acabou por ser derrotado em 1895 pelas forças portuguesas comandadas por Mouzinho de Albuquerque e foi posteriormente deportado para os Açores, onde morreu em 1906. O seu corpo foi repatriado para Moçambique em 1985, mas persistem relatos de que, em vez dos seus ossos, o caixão continha apenas areia colhida em solo português, o que, segundo Mia Couto, quando apresentou o primeiro trabalho da trilogia, traz “uma ideia de fragilidade, de uma figura que se pode esfarelar”.

Enquanto escrevia “A Espada e a Azagaia”, Mia Couto conta que visitou os Açores e a ideia de africanos deportados que “fizerem as suas vidas” mostra que há muito mais em comum entre as duas realidades, que o cruzamento das histórias dos dois povos é um elemento peculiar e merece a devida atenção.

Convidada a apresentar o livro, a académica Sara Jone disse que “A Espada e a Azagaia” pode ser lido através de vários símbolos que se encontram na capa e no verso da obra, entre os quais o nome do autor do livro, o título, e as suas citações.

“Este livro não deve ser lido apenas como uma estória, mas é preciso fazer-se os cruzamentos dos factos aqui disponibilizados em ambos lados para permitir que se possam reconstituir a história”, sugeriu Sara Jone, para quem este livro é igualmente um convite à humanidade para um convívio entre os seres humanos, sem qualquer distinção.

Com 31 anos de carreira, Mia Couto é autor de igual número de livros, entre poesia e romances, que já lhe valeram vários prémios nacionais e internacionais, entre os quais o Prémio Camões 2013, bem como títulos como Doutor Honoris Causa pela Universidade Politécnica.