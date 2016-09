TRIBUTO A MIA COUTO: Pretexto para cantar a história do país

A POESIA, o romance, o croniconto, enfim… os textos de Mia Couto que escrevem a história de Moçambique foram narrados em jeito de música pelo projecto TP50, explorando a infância do escritor, sua utopia do país pós-independência e toda a sua moçambicanidade.

O espectáculo aconteceu na noite da última terça-feira (06), no Centro Cultural Universitário da Universidade Eduardo Mondlane.

Para homenagear o escritor, o TP50 escreveu a obra “Cronicanto Histórias do Meu País: Tributo a Mia Couto”. A noite começou com uma sessão de autógrafos ao novo livro do escritor “A Espada e a Azagaia”. Quebrando o protocolo, Mia Couto subiu ao palco para anunciar “o concerto não é uma homenagem a mim, é à nossa história”.

Antes de virar a página, criticou os que se consideram “pais e mães da democracia e paralisam o país, impossibilitando-nos de sonhar”. Pouco antes de descer do palco, congratulou o TP50 por contar boas histórias.

Seguiu-se a contextualização: dois actores representaram excertos de um texto de Mia Couto narrando um episódio da sua infância na cidade da Beira, Sofala, onde cresceu. Este momento foi recebido pela interpretação da música “Ana de Amesterdão” – um manifesto de sonho frustrado - do músico e escritor brasileiro Chico Buarque.

Guiados por excertos de textos de Mia Couto, os espectadores foram acompanhando a narração da história de Moçambique e a música veio sempre para subsidiar. No concerto, regressou-se à euforia da independência proclamada pelo Presidente Samora Machel e às fases subsequentes.

Vinte e quatro de Julho, o Dia das Nacionalizações, e os seus efeitos mereceram a crónica “Um Pilão no 9.º Andar”, publicado no livro “Cronicando”, e o músico Bruno Huca criou uma canção, com a representação de duas actrizes que, no palco, pilavam sabe-se lá o quê.

Cada peça musical era antecedida de textos do poeta que serviam para contextualizar a música que a orquestra, composta por 57 músicos, ia tocar. O ritmo que recheou o repertório oscilava entre o jazz, a bossa nova, roçando, em alguns momentos, a marrabenta.

Neste capítulo, o exímio pianista moçambicano Joni Schwalbach fez uma performance com TP50 à sua “Ode a Samora Machel”.

A exaltação da utopia de quando o país quis ser socialista, as atrocidades da guerra civil, que durou 16 anos, foram sendo representadas em teatro, textos, dança e música, exibidos na tela do fundo do palco. Era tudo um livro de história.

António Prista, fundador do agrupamento TP50, explicou que o projecto do tributo nasceu depois de Mia, na cerimónia de homenagem a Jorge Amado, no Brasil, ter lido um texto do seu cunho falando dos efeitos da literatura deste lendário brasileiro em Moçambique.

A lâmpada acendeu, a ideia veio já clara, “sonhar em casa”. E o concerto foi isso, um sonho.

Dirigindo-se ao escritor, Prista disse: “Apropriamo-nos da tua obra para homenagear o Homem moçambicano” e justificou “porque escreves a magia de sermos daqui”.

Leonel Matusse Jr.