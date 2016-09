Encontro de hip hop hoje na A Politécnica

O CENTRO Recreativo da Universidade Politécnica (CREISPU) acolhe hoje, a partir das 16.00 horas, um encontro entre os fazedores e apreciadores da cultura hip hop, para promover o diálogo entre as línguas faladas no país e o francês.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Embaixada da França em Maputo e o CREISPU, através da junção de seus eventos culturais, o “Le Rendez-vous” e “a Sexta-Feira longa” respectivamente.

“Le Rendez-vous” - que significa encontro – é iniciativa mensal da Embaixada da França e junta diferentes instituições de ensino do francês em Maputo. As suas sessões mudam de tema e formato em cada ocasião e se caracterizam pela realização de conferências, workshops e projecção de filmes.

Enquanto “A Sexta-feira longa” é o encontro cultural que acontece semanalmente às sextas-feiras no CREISPU com o objectivo de promover os talentos locais e promover o entretenimento dos estudantes.

Desta feita, o encontro desta sexta-feira propõe vários momentos em torno do hip hop e do francês, com oficinas musicais, projecção de filme, intervenções artísticas de rap em diferentes línguas, incluindo o francês, danças hip-hop e actuação de Dj.

O workshop de criação musical será dirigido por um artista francês, Dj Vaca Seca (Vincent Caudry) e pela cantora franco moçambicana Queen Sheba, com a participação de Son West. Nesta sessão os participantes vão aprender a criar bases instrumentais, gravar voz e misturar, aperfeiçoar a maneira de cantar em francês ou em outras línguas.

De seguida será projectado o filme francês “Brooklyn” de Pascal Tessaud, com legendas em português, que relata a história de uma jovem suíça de 22 anos, que chega a Paris com o sonho de tornar-se um grande nome na música rap.

Nesse dia vão ainda actuar os músicos Queen Sheba e Son West, cujas músicas ilustram perfeitamente a diversidade linguística de Moçambique. Por sua vez, o grupo Belas Artes vai apresentar uma sessão de dança hip-hop ao som do Dj francês Vaca Seca.