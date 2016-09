FEIRA DO LIVRO DE MAPUTO: Meninas que se destacam no conto

ARIRA Abubacar Mussá, Eunica Beatriz Riquiso e Zaida Samuel Cossa são três adolescentes que se destacaram ontem na elaboração de contos infantis, ao vencer os concursos dos prémios literários de “Conto” e “Produção de Slogan” produzidos no âmbito da Feira Internacional do Livro de Maputo.

As primeiras duas meninas são estudantes da Escola Secundária Josina Machel e venceram o concurso com os contos “O Azarias tornou-se Xipila” e “O Maluco”, que ocuparam a primeira e a segunda posição, respectivamente.

Enquanto Zaida Samuel Cossa é aluna da Escola Secundária Noroeste 1 e posicionou-se em terceiro lugar no concurso, com o conto “O Velho Elias e o Reino das Tribulações”, cujos prémios foram atribuídos ontem no Paços do Município de Maputo.

As miúdas destacaram-se num concurso literário em que dos 56 concorrentes, 36 eram do sexo feminino.

Arira Abubacar Mussá, que escreveu o conto “O Azarias Tornou-se Xipila”, por exemplo, conta que a sua estória narra a vida de Azarias, órfão de pai e mãe, que acabou morando na rua, depois de ter sido expulso da casa dos tios.

A autora acrescenta que na rua o rapaz perdeu, devido à fome, o seu bom coração e começou a envolver-se no mundo do crime. Foi nessa altura que mudou de nome para Xipila.

Os galardões entregues pelo presidente do Concelho Municipal, David Simango, e o embaixador da Espanha em Maputo, Álvaro Alabart, enquadram-se nas actividades paralelas à Feira Internacional Do Livro de Maputo, denominadas “A Caminho da Feira”, a realizar-se entre os dias 6, 7 e 8 de Outubro.

O júri foi composto por três membros da Associação de Escritores Moçambicanos (AEMO). De acordo com Juvenal Bucuane, que apresentou os resultados, os critérios que pesaram para a escolha do vencedor foram: “ser uma narrativa curta de um facto fictício, com tema único, um número reduzido de personagens, inédito e individual”.

Já para a “Produção de Slogan” o prémio foi entregue a Suely Salvador, da Escola Secundária de Malhazine, com o lema que, este ano, será o do evento, “Livro: o espelho da vida”, a presença feminina continuou a pesar. Dos 17 candidatos, 12 eram meninas.

Os outros lugares do pódio ficaram com as estudantes Hermínia Catarina Bambamba (Ler mais, Aprender mais), também da Secundária de Malhazine, e Nuria Manhicana (Leitura como Chave do Conhecimento), da Escola Secundária Noroeste 1.

Composto por três funcionários do Conselho Municipal da Cidade de Maputo, o júri diz que para a decisão final observou “as melhores frases que não tivessem mais de seis palavras e que fossem de fácil memorização e capazes de sensibilizar o público sobre a importância da Feira do Livro e da leitura”.

DAR ESPAÇO À RAPARIGA

CONVIDADO a pronunciar-se sobre a iniciativa, o presidente do Município de Maputo, David Simango, congratulou aos participantes e comentou sobre a importância da emancipação da mulher, particularmente sobre a necessidade de dar espaço à rapariga. “Elas estão a tomar o controlo do país”.

David Simango explicou que o mote da feira é exortar os munícipes a serem cada vez mais amigos da leitura e do livro. “Ao mesmo tempo, pretendemos dar o nosso contributo para a celebração e promoção da literatura moçambicana e internacional nas suas variadas formas de actuação, ligando-a com outras áreas artísticas”, disse o presidente.

Por sua vez, Álvaro Alabart explicou que a parceria da sua chancela com este evento, que já vai na sua segunda edição, enquadra-se na celebração dos 400 anos da morte de Miguel de Cervantes, escritor espanhol do clássico da literatura mundial “Dom Quixote”.

O embaixador disse ter ficado impressionado com o facto de haver mais raparigas a participar que os rapazes. E disse mais: “um povo que não lê, não tem futuro”.

A SEGUNDA EDIÇÃO DA FEIRA

A CIDADE capital do país acolhe a II Feira Internacional do Livro, que será realizada no Jardim Tunduro, entre os dias 6, 7 e 8 de Outubro próximo. Este evento, que junta escritores nacionais e internacionais e diversas editoras de livros, tem como objectivos democratizar o acesso ao livro e incentivar o gosto pela leitura, como fonte do conhecimento, prazer e cidadania.

A feira pretende, igualmente, promover um debate sobre a literatura moçambicana e internacional e criar oportunidades para os novos escritores moçambicanos estimularem a autoria e a criação literária, a leitura, a escrita e a expressão oral.

Para este ano está prevista a participação de escritores estrangeiros como Filinto Elísio, poeta cabo-verdiano, o angolano Lopito Feijo e a portuguesa Patrícia Reis.

Sob tutela do Conselho Municipal de Maputo, esta é a segunda edição da Feira Internacional do Livro de Maputo e a primeira teve lugar no mês de Maio do ano passado, em frente do Paços do Município, com a participação de editoras, escritores nacionais e estrangeiros.

O evento consistiu na exposição, venda e troca de livros, palestras subordinadas a determinados temas, sessão de conversas com os autores, assinaturas de autógrafos e ainda na criação de oficinas para troca de experiências entre os escritores nacionais, estrangeiros e os leitores.