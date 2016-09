MOTHO-MOTHO - “Leva-leva”! Leva gente fina! Gente famosa!

O COBRADOR grita alto: Leva-leva”! Xikhelene-Baixa via Coumpond! Este chapa só transporta estrelas! “Leva-leva”. Para quem tem pressa! Passageiros, dinheiro trocado: não quero dores de cabeça!”

Quando o cobrador me viu aproximar, fez-me sinal e repetiu: “chapa” só para estrelas! “Leva-leva!” Logo que coloquei o pé na escada, anunciou: “leva-leva, entrou o músico Tinito, o homem das “mangunhuta girls”. Acomodei-me. E virou-se para um casal jovem que me seguia: “Agora chegou o cantor Mabermuda, acompanhado por Lorena Nhate!”. Na mesma altura embarcou um senhor de meia-idade, e o cobrador sempre criativo: “leva-leva Dilon Ndjindji, o “rei da marrabenta”.

Em pouco tempo compreendi que todos ali tínhamos recebido de improviso e aleatoriamente nomes de figuras públicas. As denominações eram-nos impostas, independentemente de nutrir ou não simpatia com o ídolo em referência. O melhor era fingir que “concordava”. Até porque no “chapa” nunca houve espaço para reclamações. As queixas são mandadas “lixar”. Naquele “regime ditatorial de quatro rodas” quem ordena é o cobrador. Ele é quem impõe, aos passageiros, incluindo o próprio motorista! O condutor de “chapa” chega a obedecer a voz do cobrador que “manda passear” o sinal vermelho do semáforo, alegando que é para “ganhar time”! Gaba-se de ser ele quem resolve as macas do motorista com a Polícia. Ele é quem negoceia e paga o respectivo “refresco”! Por tudo isso, ousa dizer: “motorista, a tua função é guiar essa brincadeira de volante, só e mais nada! Essa coisa de código e não código deixa comigo. Eu respondo. Esses da camarária e da PT todos eles são meus “bradas” Ninguém me atrapalha!”

Voltando à vaca fria. Ainda estamos no terminal do “Xikhelene” e o jovem cobrador continua a angariar passageiros: “leva-leva! Leva gente fina! Só faltam três lugares! Este chapa é só para famosos”! Entretanto, chega uma dupla de senhoras que trazia capulanas engenhosamente amarradas. E quase sem ensaiar o jovem rematou: “sejam-bem vindas mamã Helena Taipo e Margarida Talapa”. Ainda faltava um lugar por ocupar, e chegou um jovem que trajava um terno e gravata e o cobrador gritou “leva-leva MC Roger”! Ao motorista ordenou “bró, bala-bala”.

Arrancámos. “Hei, vocês, eu pedi dinheiro trocado! Não quero dores de cabeça, ouviram? Muitos de vocês estrelas estão cheios de manias. Tem muitas frescuras e “nhe-nhe-nhes!”, ameaçou.

Ao chegar à primeira paragem, dois passageiros anunciam o desembarque. E o jovem cobrador não perdeu tempo: “está a descer o Tchakwatika Ndzero e o Fred Jossias, o “rei dos bifes”. Os seus lugares serão ocupados por “ Refila Boy, Liloca, Dário Monteiro, Dominguês e Rei Anaconda”

Na paragem “Coumpond” desembarcaram outros passageiros, que o jovem atribuiu aleatoriamente os nomes de “ Mimae Gonçalo Mabunda, Gabriela, Alice Mabota e Filimone Meigos.

Partimos do Compound, mas antes, porém repetiu, “leva-leva” Leva Melancia de Moz, Moreira Chonguiça! Leva-leva Khálau, Mr. Bow e Mr. Kuka. Leva Cizer Boss, Manuel Araújo e Ziqo.

Na paragem seguinte, na “Cooperativa” desembarcaram “Dama do Bling, Tico-Tico, DJ Ardiles, Paulina Chiziane, Azagaia, Stewart, Neyma, Júlia Duarte, Marlene, Edú, Anita Macuácua, Wazimbo e Mazanga.”

A música no carro era alta, como sempre, e ao chegar à paragem “Saul” mais um grito do cobrador: “vai descer o Arsénio Henrinques, Hermínia Machel, Júlio Silva, Ildo Ferreira, Matilde Conjo, Ya-qub Sibindy e Chene Wagune”. Para ocupar os lugares, apontou: “leva-leva” David Abílio, Xidimingwana, Rogério Manuel, Jimmy Dludlu, Hortêncio Langa, Ring-Ring. “Leva-leva” mamã Zena Bacar, e Rosália Mboa. “Leva-leva” Augusto Matine e as irmãs Domingas e Belita."Leva-leva" também António Muchanga e o Líder.

A viagem seguia animada com todos aqueles nomes “emprestados” e usados a “torto e a direito” sem qualquer permissão dos visados, até chegarmos à Praça da OMM. Voltou a anunciar, “agora desce Lizha James, Edson Macuácua, Mingas, Chico António e mamã Verónica Macamo. Ficam igualmente aqui a mamã Graça Machel, Yolanda Kakana, António Jamal e Rosa Langa”.

E de imediato gritou “leva-leva os jornalistas Tomás Viera Mário, Gervásio de Jesus, Leandro Paul e Salomão Moyana. Leva-leva Rogério Sitoe, Ângela Chin, “Chissas”, Lurdes Mutola, “Guebas”, Glória Muianga, Jaime Cuambe e o fotógrafo Alfredo Mueche.

Chegamos ao terminal “Anjo Voador”. Fim da viagem. Foi engraçado ver as nossas identidades camufladas e confundidas por aquele jovem cobrador, que transformou o seu “chapa” num espaço arco-íris: tão plural e múltiplo…políticos, empresários, artistas, desportistas, jornalistas, operários entre outros. Yá, “gramei maning” daquele “chapa” utópico, mas quase verdadeiro.

