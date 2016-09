Concerto de Ximinguana marcado para 7 de Outubro

O CONCERTO de celebração dos 80 anos de vida e 60 de carreira do artista musical, Xidiminguana, vai ter lugar no dia sete de Outubro no Gil Vicente, segundo garantias dadas pelos organizadores do espectáculo.

A nova data foi anunciada sexta-feira durante uma visita efectuada a casa do músico pelo Director Nacional das Indústrias Culturais, Roberto Dove, em representação do Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, e o representante da empresa BDQ Concertos, Belmiro Quive.

De acordo com Roberto Dove, o governo decidiu apoiar a realização deste concerto pelo facto de Xidiminguana ser um artista que ao longo da sua carreira se esforçou para valorizar a música ligeira moçambicana.

“Ele sempre se mostrou um dos maiores intérpretes nacionais da marrabenta e retrata o quotidiano dos moçambicanos, daí figurar entre os maiores músicos do país”, disse Dove.

Dove explicou que a visita a Xidiminguana se insere nos encontros que o Ministro da Cultura e Turismo tem efectuado as maiores figuras das artes e cultura do país, tendo abrangido as casas dos músicos Miguel Chiau e o artista plástico Noel Langa.

É desta forma que, segundo Roberto Dove, o Governo pretende incentivar a actividade artístico cultural e para tal foi aprovada a lei das “Indústrias Culturais e Criativas” com o objectivo de apoiar os artistas a gerarem riqueza com os seus trabalhos.

Por sua vez o empresário Belmiro Quive, da BDQ Concertos, lembrou que a iniciativa do concerto de homenagem a Xidiminguana não é nova e só não foi realizada pelo facto de não terem havido apoios suficientes para o efeito.

“Ao acompanharmos a situação decidimos fazer algo pelo Xidiminguana que muito tem feito pelo país através da música. Queremos celebrar a sua carreira e os seus anos de vida e homenagear o artista ainda vivo.”, explicou Quive.

Tal como tinha sido inicialmente previsto, este concerto terá como convidados os músicos Aniano Tamele, Feliz Moya, Mr. Bow e Liloca.

Reagindo a esta nova data, Xidiminguana revelou que quando ouviu que o concerto tinha sido adiado adoeceu e só melhorou depois que o Ministério da Cultura e Turismo informou que tinha reunido condições para a realização do show.

“Estou sem palavras e tenho a certeza que desta vez não volta a falhar e vamos realizar o concerto”, acrescentou.

Por sua vez, Victorino Mazuze, amigo do artista e um dos promotores da iniciativa, agradeceu o gesto do Governo e da empresa BDQ por criar condições para que o concerto de homenagem a Xidiminguana fosse possível.

“Xidiminguana é uma figura incontornável no panorama cultural do nosso país. É na verdade, um herói que merece a estima e consideração de todos os moçambicanos. O meu apelo é no sentido de que ninguém perca esta homenagem”, disse Victorino Mazuze, enaltecendo a qualidade do artista como ímpar e singular na história da música moçambicana.