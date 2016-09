SEGUNDO O MINISTRO DA CULTURA E TURISMO: João Domingos mistura-se com história cultural do país

O MINISTRO da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, disse ontem que falar de João Domingos é, certamente, revisitar o percurso da história cultural no domínio da música, uma figura que contribuiu de maneira significativa na difusão da marrabenta, expressão musical de bandeira nacional.

O músico perdeu a vida no último sábado, numa unidade sanitária em Londres, onde tinha sido internado há algumas semanas para receber tratamento médico depois de sofrer um ataque cardiovascular.

Numa mensagem enviada ontem à nossa Redacção, Silva Dunduro refere que foi com profunda consternação que o Ministério da Cultura e Turismo recebeu a triste notícia do desaparecimento físico de João Domingos, conceituado músico moçambicano, um dos ícones da marrabenta.

Aliás, segundo a nota, foi nas vozes do Conjunto João Domingos que canções como “Elisa Gomara Saia”, “Massoriana”, “Ma Wacu”, “Tapa ni Xicandarinha”, entre outras, ganharam maior popularidade, tornando-se numa das principais referências da música moçambicana.

“Neste momento de dor, compreendemos que não haveria palavras suficientes para descrever, em curtas linhas, a grandeza e o significado histórico de João Domingos para a cultura moçambicana”, refere a homenagem.

“Estamos certos de que a morte é sempre uma perda irreparável, embora isso estamos igualmente certos de que os percursos de João Domingos, como artista de grandes glórias, serão entre nós perpetuados, para as próximas gerações”, acrescenta a missiva. Nascido no distante ano de 1933 (13 de Maio), em Inharrime, sul da província de Inhambane, teria aqui dado os seus primeiros passos na música, como percussionista.

Com uma carreira bastante memorável, João Domingos notabilizou-se como guitarrista e compositor-intérprete. Sendo de destaque a criação do trio Hoola Hop, em Janeiro de 1956, que mais tarde tornar-se-ia no legendário Conjunto João Domingos, envolvendo nomes como Gonzana, já falecido, e Young Issufo.

Nessa época, o seu grupo, a par de Djambu e Harmonia, foi responsável pela popularização da marrabenta, a expressão musical mais internacionalizada de Moçambique.

João Domingos foi futebolista do São José, Munhuanense Azar, 1.º de Maio e Atlético. Dedicou-se ao basquetebol, pesca e pintura.