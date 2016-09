Standard Bank Joy of Jazz: Moçambique entre estrelas do mundo

Moçambique volta a estar entre os destaques do festival Standard Bank Joy of Jazz, que no fim-de-semana fará convergir em Sandton, cidade satélite de Joanesburgo, estrelas de vários quadrantes que se dedicam àquele estilo musical.

Moreira Chonguiça, que já se encontra na África do Sul, é o representante do nosso país neste certame que tem arrastado amantes do jazz principalmente da região.

Moreira vai fechar o festival na noite de sábado, actuando, a partir das 23.15 horas, num dos principais palcos. O Standard Bank Joy of Jazz, um dos maiores eventos de jazz no continente africano, proporciona 36 actuações em quatro palcos durante os dois principais dias do evento – amanhã e sábado.

A edição deste ano do Standard Bank Joy of Jazz contará ainda com estrelas de dimensão mundial como os norte-americanos Bob James, Gerald Albright e José James, a canadiana Ranee Lee ou os sul-africanos Jonathan Butler, Sibongile Khumalo ou Judith Sephuma.

O representante moçambicano ao Standard Bank Joy of Jazz diz sentir um sabor especial com a sua participação nesta edição do festival, prometendo, por isso, “expor as qualidades culturais moçambicanas através do vocabulário da música, em particular do jazz”.

O Standard Bank Joy of Jazz é já um festival marcante por estas alturas do ano em Joanesburgo. Será realizado pelo terceiro ano consecutivo no Centro de Convenções de Sandton, depois de vários anos em Newton, na baixa da cidade do ouro.

Ao mudarem de local de evento de Newton para Sandton, os organizadores do Standard Bank Joy of Jazz quiseram acasalar o glamor que este centro económico e turístico passasse a ser um polo cultural relevante e ao alcance de várias audiências, por se considerar que, com um festival organizado nos moldes em que o é, a pequena urbe passaria a ser também local de inclusão.

Sandton é um dos elixires da África do Sul e cultiva o glamour e a perfeição nos eventos que acolhe quase todo o ano, com destaque para os turísticos (é um dos pontos do país vizinho com turistas de Janeiro a Janeiro) e os financeiros.

Os organizadores do segundo mais importante festival de jazz da região, o Standard Bank Joy of Jazz, que Joanesburgo oferece há 21 anos, quiseram acrescentar-lhe o elixir da boa música (na definição do pianista Duke Ellington), atribuindo-lhe o calor deste festival de jazz, no que se adivinha vir a ser uma conquista por muitos anos.