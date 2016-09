Exposição colectiva marca 33 anos da ENAV

A EXPOSIÇÃO colectiva “Arte e Formação” patente na Mediateca do BCI, no Espaço Joaquim Chissano, assinala a passagem dos 33 anos da criação da Escola Nacional de Artes Visuais (ENAV).

Na mostra, inaugurada quarta-feira e que estará patente até ao dia 24 deste mês, estão reunidos trabalhos seleccionados das diversas oficinas de criação artística realizadas nos últimos 20 anos por alunos desta instituição de arte no país.

Ao longo da exposição, composta por 30 obras, evidenciam-se inúmeras técnicas, desde a pintura, cerâmica, arte têxtil, desenho gráfico e desenho livre. Nas telas, esculturas, obras de cerâmica, desenhos e cartazes é possível visualizar os becos dos bairros periféricos da cidade de Maputo, passando pela arquitectura, entre outros traços das vivências de Moçambique.

O director da Escola Nacional de Artes Visuais, Jorge Dias, disse na cerimónia de abertura que a exposição é uma retrospectiva do trabalho realizado nas oficinas do seu estabelecimento de ensino nas últimas duas décadas.

Referiu que as obras ali patentes são o retrato do esforço empreendido pela sua instituição, alunos e professores para o fortalecimento das artes plásticas moçambicanas.

“Alguns dos autores presentes na mostra são hoje artistas com um percurso artístico consolidado. A Escola Nacional de Artes Visuais é uma referência na formação artística no país e queremos continuar a seguir este percurso de formar, olhando particularmente para aspectos relacionados com os domínios das técnicas e de qualidade”, disse, acrescentando que a maior parte dos artistas plásticos que Moçambique tem passou por aquela escola.

Moisés Sambo, responsável pela formação na ENAV, acompanhou os trabalhos que culminaram com a exposição, tendo dito que os mesmos são testemunho de um processo que começou com a criação daquela instituição, em 1983.

“Estou orgulhoso por ver as obras dos estudantes expostas nesta galeria. Isto é uma forma de provar ao mercado que sabemos fazer, que somos capazes”, referiu.

Anotou que esta exposição reforça o compromisso da escola e do BCI em empreender novos desafios através da implementação, sensibilização, consolidação e prática do saber fazer e aprender artístico.

“Vai o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado pelos vários profissionais que por aqui passaram, entre os quais dirigentes, professores e funcionários. Pelos nossos parceiros, amigos e colaboradores que ao longo destes anos vêm contribuindo com todas as suas forças para que possamos encarar e superar os desafios para concretização dos nossos objectivos”, sublinhou.

Salientou que esta mostra não pretende ser uma antologia das várias exposições realizadas nesta mediateca, mas procura demonstrar o quanto cresceram, o que está reflectido nos processos de ensino e aprendizagem, nos resultados obtidos de forma individual e colectiva.

Presente no evento, o director nacional-adjunto das Indústrias Culturais e Criativas do Ministério da Cultura e Turismo, Arlindo Langa, afirmou que a mostra demonstra o esforço empreendido pelo Governo para garantir o processo de formação no país.

Aissa Dramussa é uma das estudantes do ENAV que tem uma obra patente na galeria, o que foi possível graças à ajuda que teve dos seus professores e colegas. Conta que esta é a sua primeira participação numa exposição, esperando estar presente noutros eventos, trabalhar mais e pesquisar para superar as dificuldades que ainda tem. “Afinal este é o caminho para o crescimento artístico”, diz.

A Escola Nacional de Artes Visuais é uma instituição de ensino técnico-artístico subordinada ao Ministério da Cultura e Turismo.

Foi criada em 1983, com o objectivo de formar técnicos nas áreas técnica e artística nas especialidades de Cerâmica, Gráfica e Têxteis. No ano de 2004 iniciou o curso de Artes Visuais e dois anos mais tarde com um curso de formação de professores de Educação Visual e Ofícios.