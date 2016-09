PARA CRIANÇAS: Parque da Gorongosa introduz oficinas de leitura

UM projecto que visa conferir mais habilidades de leitura e escrita nas crianças está a ser desenvolvido nas escolas da Zona de Desenvolvimento Humano (Zona Tampão) do Parque Nacional da Gorongosa, na província de Sofala.

Neste exercício os menores lêem e interpretam textos literários, contos e fábulas tradicionais das comunidades locais em oficinas criadas para o efeito.

Esta experiência foi introduzida pela primeira vez naquela região e é da iniciativa do Parque da Gorongosa e da Associação Literária Kulemba, cujo acordo para a sua viabilização foi rubricado recentemente.

Com a introdução deste programa educacional espera-se que as crianças desenvolvam o gosto pela leitura, capacidade de distinguir as partes de um conto, aplicar técnicas da prosódia e métrica na leitura de poemas, assim como elaborar pequenos textos jornalísticos abordando a temática do ambiente.

As actividades terão duração de quatro semanas, participando 20 alunos em cada grupo, numa instrução levada a cabo por uma equipa constituída por membros da Associação Literária Kulemba, educadores do Parque de Gorongosa e dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Nhamatanda, Muanza, Cheringoma e Gorongosa.

A ideia é que no final do projecto seja publicado um livro com os melhores poemas e contos redigidos pelos alunos envolvidos nas oficinas de leitura.

Vários livros de contos serão levados para serem interpretados pelos alunos como material didáctico, com destaque para o livro do jovem contista Hélder Faife, intitulado “As Armadilhas da Floresta”.

Importa referir que esta acção vem complementar as demais iniciativas em curso nas comunidades circunvizinhas do parque que contribuem para aumentar a qualidade de vida e elevar os índices de desenvolvimento humano nas comunidades locais.

A Associação Literária Kulemba dedica-se à promoção da leitura, sobretudo na camada infanto-juvenil da província de Sofala.