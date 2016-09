INCM homenageia Salomão Manhiça

O INSTITUTO Nacional das Comunicações de Moçambique (INCM) homenageou, há dias, o falecido etnomusicólogo moçambicano, Salomão Manhiça, que foi o primeiro Presidente do Conselho de Administração (PCA) desta instituição.

Dirigida pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, a homenagem foi marcada pela atribuição do nome do antigo dirigente do INCM, que passa a designar-se Auditório Salomão Manhiça.

Intervindo na cerimónia, Carlos Mesquita definiu Salomão Manhiça como uma figura incomensurável e de reconhecido mérito no ramo das comunicações, nas áreas cultural, política, entre outras vertentes da sociedade moçambicana.

“Foi um dos grandes contribuintes para o lançamento dos primeiros alicerces do que é hoje conhecido como Autoridade Reguladora das Comunicações”, referiu, acrescentando que foi sob a orientação do antigo PCA do INCM que foram tomadas, no passado, importantes decisões, deliberações e avançadas propostas de legislação do sector das comunicações no país.

A atribuição do nome de Salomão Manhiça ao auditório é vista pelo ministro como o reconhecimento do seu contributo na concepção, criação e consolidação desta instituição.

Mesquita descreveu que a melhor forma de imortalizar a figura de Salomão Manhiça é tê-lo como uma fonte de inspiração.

“As gerações vindouras, os colegas e discípulos de Salomão Manhiça têm aqui uma inequívoca inspiração para encarar o futuro com segurança e optimismo, tal como nos testemunha o legado por ele deixado. A forma nobre de imortalizar a sua obra é seguir o exemplo de vida e os ensinamentos de cultura de trabalho que sempre nos transmitiu”, concluiu.

Em representação da família, Tânia Manhiça, a filha do homenageado, assegurou que “é com elevada honra que presenciamos esta cerimónia de atribuição do nome de Salomão Manhiça ao auditório do INCM”.

“Este reconhecimento simboliza a grande consideração que o país tem sobre a contribuição do nosso querido Salomão Manhiça nesta instituição e outras por onde ele trabalhou”, disse Tânia Manhiça, que considerou o evento como sendo “um momento marcante para as nossas vidas e que nos impele a seguir o seu exemplo de amor à pátria, paz e desenvolvimento nacional”.

De referir que Salomão Manhiça, na qualidade de PCA do INCM, desempenhou um papel fundamental na liberalização do sector das telecomunicações, o que culminou com a entrada, no mercado nacional, das primeiras duas operadoras de telefonia móvel. Formado em Etnomusicologia pela Universidade de Washington, nos Estados Unidos, foi também autor do hino nacional, “Pátria Amada”.