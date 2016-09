NIASSA: Lago promove festival de canto e dança

VáRIOS artistas agrupados em 29 conjuntos, entre homens e mulheres, disputam desde o último sábado, no posto administrativo de Messumba, distrito do Lago, em Niassa, o primeiro lugar do concurso de canto e dança de “Nganda” e “Chioda”, duas danças que caracterizam a tribo ci-nyanja.

Chiko cha massanche, o mesmo que dizer, em português, “Taça Massacher”, é um evento típico da região do Lago Niassa que este ano movimenta 29 grupos, dos quais 14 de nganda, praticada por homens, e os restantes 15, de chioda, que envolve apenas mulheres de diferentes idades.

No acto lançamento, o governador do Niassa, Arlindo Chilundo, que presidiu o evento, considerou a dança como sendo um dos meios de interacção social que contribui para cimentar a unidade nacional, paz efectiva e concórdia entre os moçambicanos.

No caso do Lago, o governante explicou que o festival, para além de ser uma forma de recreação para as populações de diferentes zonas e gerar renda através do incremento do comércio transfronteiriço.

Catapultar o turismo, atrair pessoas de outras paragens do país e do mundo para desfrutarem as belas paisagens do Lago Niassa e, por conseguinte, elevar as receitas na área de cultura e turismo são alguns dos objectivos da iniciativa.

“Este evento é mais do que um concurso cultural, pois usamo-lo para a promoção de acções visando resgatar as expressões culturais em vias de extinção, como é o caso das danças de nganda e chioda”, referiu Arlindo Chilundo.

O governador do Niassa sublinhou que deve ser criada uma plataforma de interacção e intercâmbio na divulgação do rico e diversificado mosaico cultural, colocando-o ao serviço da sociedade e do progresso de Moçambique.

Lembrou ainda que a cultura sempre desempenhou um papel preponderante na luta contra a dominação estrangeira, justificando que nessa altura, o povo encontrou nas canções e manifestações culturais a sua expressão artística como arma de motivação, encorajamento, repúdio e revolta contra a dominação colonial no país.

Falando em representação dos organizadores do evento, Elísio Machava explicou que a realização deste festival visa fortificar a expressão cultural, para além de resgatar o movimento turístico que nos últimos tempos tem conhecido algum abrandamento na zona lacustre.

Por sua vez, João Muchanga, director provincial da cultura e turismo, explicou que o concurso envolve prémios monetários atraentes, que vão desde os três mil meticais a 15 mil, tudo isso, segundo ele, para criar condições que incentivem a participação de mais grupos culturais em futuras realizações do género.

Muchanga convidou os jovens a aderirem as diversas manifestações culturais com vista a preservar as suas origens, mantendo sã a sua identidade cultural.

De referir que este evento decorre numa altura em que as entidades da cultura e turismo da província preparam o tradicional festival do Lago, inicialmente previsto para o mês de Outubro do ano em curso.