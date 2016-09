EM MAPUTO: “Encontros com a História” discute religiões e sociedades

ARRANCA hoje no Instituto Camões – Centro Cultural Português, em Maputo, a XII edição do programa “Encontros com a História”, que desta vez vai reflectir sobre religiões e sociedades em África.

Este ciclo de conferências, que irá decorrer até sexta-feira, é organizado pela Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondlane (FLCS-UEM) e o Instituto Camões.

Pretende-se com este evento apresentar resultados de projectos desenvolvidos por docentes, investigadores e especialistas sobre esta temática, bem como promover a troca de ideias e o debate científico entre especialistas e professores moçambicanos e portugueses.

Na conferência serão produzidos textos que possam ser incorporados nos currículos e programas de ensino e de apoio a estudantes universitários.

A organização do evento diz em comunicado que a temática “Religiões e Sociedade” é actual e procura abarcar, fundamentalmente, as componentes política e cultural, pois estas são as que mais suscitam mudanças de mentalidade e mutações sociais que “sempre ocorrem em processos complexos de reajustamento das relações sociais”.

O campo de estudos é definido com uma certa amplitude por forma a cobrir temas como o papel das religiões, religião e liberdade, religião e cultura, as relações inter-religiões e entre religiões e poder, os modos de pensar e sentir o mundo, a diversidade das culturas e o respeito pelo outro, a religião e os conflitos de identidade, entre outros.

“Este ciclo de conferências não procura apresentar soluções ou revelar verdades apriorísticas, mas sim, através da análise pluralista e aprofundada do fenómeno religião nas sociedades, identificar questões fundamentais e reflectir, tanto quanto possível, sobre os caminhos que se desenham no nosso horizonte”, refere a nota de imprensa.

Participam como conferencistas, os investigadores e académicos moçambicanos Severino Ngoenha, Reitor da Universidade Técnica de Moçambique (UDM); Teresa Cruz e Silva e Chapane Mutiua, do Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane (CEA-UEM); Alberto Ferreira, da Faculdade de Filosofia (FF-UEM), Sheik Said Habib; e Aurélio Rocha (FLCS-UEM).

Estarão também presentes os investigadores portugueses Fernando Florêncio (Universidade de Coimbra) e Augusto Nascimento (Centro de História/Universidade de Lisboa).