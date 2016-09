Mário Macilau seleccionado no “Greenpeace Photo Award”

O FOTÓGRAFO moçambicano, Mário Macilau, é um dos finalistas do concurso internacional de fotografia “Greenpeace Photo Award” direccionado para questões do meio ambiente.

Mário Macilau é o único concorrente moçambicano neste certame de dimensão mundial com diferentes vozes influentes da sociedade a aparecerem em público a declarar voto ao fotógrafo, numa campanha que corre já para a recta final.

Para o artista, este é um momento fundamental para a demonstração do interesse nacional em relação a arte e para compreender e descobrir o valor dos criadores na divulgação da imagem real de Moçambique além-fronteiras.

Em parceria com a revista “GEO”, a organização internacional “Greenpeace” solicitou fotógrafos de seis continentes para apresentarem projectos ainda não realizados com um tema ambiental.

A partir dessas apresentações, um júri internacional composto por Peter Pfrunder (director da Foto Fundação Suíça), Ruth Eichhorn (editor de imagem da “GEO”), Azu Nwagbogu (director do Photo Festival Lagos, Nigéria) e “Greenpeace”, foram seleccionados onze projectos. Participam no concurso fotógrafos de África, Ásia, Austrália, Europa e América.

Recentemente, Mário Macilau lançou o seu primeiro livro de fotografias intitulado “Crescer na Escuridão”. A obra do artista multidisciplinar faz retrato da vida de rapazes e raparigas que por diversos motivos são obrigados a procurar abrigo na rua.

As fotografias não têm a intenção necessária de representar estas crianças. Em vez disso, o trabalho do artista representa uma tentativa de dar uma voz, um palco aos petizes: de iluminar as suas vidas frágeis e fugazes. As imagens concedem àquelas crianças um espaço de libertação por meio do qual as elas podem compô-las, brincar com a sua imagem e reflectir sobre a sua própria aparência.

As fotos tiradas e compiladas no livro retratam uma realidade que Macilau conhece melhor do que ninguém. “Fui criança de rua durante 15 anos e falo dentro de um contexto que não é estranho para mim”, revela o fotógrafo.