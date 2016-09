Estudantes da “Manyanga” produzem jornal de parede

OCUPAR os alunos, afastando-os da violência, vícios e outros males que têm ocorrido nos estabelecimentos de ensino é um dos objectivos do jornal “Mayanga Informa”, produzido e lançado quarta-feira pelos estudantes da Escola Secundária Francisco Manyanga, cidade de Maputo.

A iniciativa é do Núcleo de Educação e Comunicação Social (NECS) da Escola de Comunicação e Artes (ECA), com o objectivo de partilhar o conhecimento que os seus membros adquirem durante a formação, particularmente no curso de licenciatura em Jornalismo.

O jornal será de periodicidade mensal e será sempre produzido pelos estudantes da “Francisco Manyanga” com o suporte do NECS, segundo explicou a coordenadora do núcleo, Aida Mangue, que também lecciona Laboratório de Rádio Jornalismo na ECA.

A ideia é envolver os estudantes na produção deste jornal por serem os conhecedores das preocupações da sua escola.

O director adjunto pedagógico da Escola Secundária Francisco Manyanga, Arone Chilaule, disse que já há bastante tempo os estudantes precisavam de uma actividade do género. “Este ‘Manyanga Informa’ servirá para aperfeiçoar as capacidades de escrita dos estudantes e despertar talentos”, acrescenta.

Presente no evento, o representante do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, António Cumbucane, aconselhou a que esta iniciativa seja expandida para outras escolas pré-universitárias.