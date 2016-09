Hoje é dia da música

ASSINALA-SE hoje, em todo o mundo, o Dia Internacional da Música, uma data instituída em 1975 pelo Conselho Internacional da Música (IMC na sigla inglesa), com o objectivo de promover a paz e amizade entre os povos com o auxílio da música.

O IMC é uma instituição fundada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e que agrega vários organismos e individualidades do mundo da música.

Em Moçambique, esta data é comemorada sob o lema “Fazer da música um instrumento de promoção da paz, amizade e da unidade nacional entre os moçambicanos”.

Uma nota do Ministério da Cultura e Turismo recebida nossa Redacção anuncia que as comemorações serão marcadas pela realização de actividades culturais, palestras e “workshops”, exibição de documentários, entre outras acções artístico-culturais.

Por essa ocasião, segundo o documento, as direcções provinciais da Cultura e Turismo, instituições de ensino artístico, casas de cultura, associações e grupos culturais, artistas singulares são exortados a participar activamente nas celebrações.

“Todos os sectores da sociedade devem fazer desta efeméride um momento de reflexão pela consolidação da paz, da amizade e solidariedade, na qual a diversidade cultural que caracteriza os moçambicanos sirva de força aglutinadora em prol do diálogo e da tolerância na pátria moçambicana”, refere a nota.

Pelo mundo, nesta data decorrem vários concertos como forma de celebrar o Dia Internacional da Música, e muitos destes concertos são de entrada livre.

Este dia é também considerado ideal para a compra de discos e instrumentos musicais, uma vez que várias lojas, no estrangeiro, apresentam descontos em artigos de música, uma forma de arte adorada por milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, fazendo parte do quotidiano. A música é até uma forma de unir as pessoas do mundo e é considerada como um alimento para a alma.