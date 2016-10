XI JORNADAS DE RADIODIFUSÃO E LINGUÍSTICA: Oradores defendem melhor capacitação dos professores

O PAÍS precisa de fazer pesquisas e criar material didáctico para registar as línguas nacionais de modo a que os professores possam ter um acervo científico para leccionar nesses mesmos idiomas.

Esta sugestão foi dada na sexta-feira pelo docente universitário Marcelino Liphola, numa mesa redonda alusiva as XI Jornadas de Radiodifusão e Linguística da Rádio Moçambique (RM), organizadas em parceria com a Universidade Pedagógica (UP).

Segundo Liphola, que dissertava sobre o tema “Ensino superior em línguas moçambicanas e os desafios da modernidade”, o ensino nas línguas nacionais não vai melhorar a qualidade de ensino se não existirem professores formados com qualidade.

Liphola disse que, a seu ver, o crescimento do ensino bilingue parece estar a acontecer sem o acompanhamento devido de quem de direito.

Defendeu que ao fazer as suas emissões nas línguas nacionais, a RM desempenha um papel importante no combate a aquilo que chamou de projecto monolingue, abandono das línguas nacionais em detrimento do Português.

Liphola recorda que no período imediato a proclamação da independência nacional adoptou-se um discurso monolingue, “naquela altura quem soubesse apenas falar, ler e escrever as línguas nacionais era considerado um eterno analfabeto”.

Entretanto, continua o orador, o cenário está a mudar nos últimos anos devido ao trabalho dos pesquisadores e da RM, que continuam engajados para valorizar as línguas nacionais.

O palestrante entende que esta é uma mais-valia para o desenvolvimento do país, uma vez que “sonhar em leccionar nas nossas línguas pode constituir uma boa utopia”.

Outro interveniente no debate, Orlando Bahule, que representava a UP, esclareceu que a sua instituição tem estado a desenvolver pesquisas na área, mas que ainda não foram publicadas.

Lamentou, entretanto, o facto de a nível da região austral de África, Moçambique ser o único país que ainda não transmite informação em cadeia nacional nas línguas locais.

Num outro debate subordinado ao tema “Entre uma programação multilingue e o monolinguismo nas emissões da Rádio e Televisão em Moçambique”, Rogério Guambe, um dos oradores, afirmou que o multilinguismo é uma forma de aceitar a diferença e conviver com ela.

“A nossa história é um exemplo de construção feita com base na diversidade”, disse, apelando para que o debate sobre a língua não seja motivo para conflitos etnolinguísticos.

Por sua vez Eliseu Mabasso, outro orador, defendeu que os órgãos de comunicação social públicos devem ocupar um papel preponderante na promoção da pluralidade linguística no país.

Segundo Mabasso, a Televisão e a Rádio Moçambique devem desenhar políticas para a produção dos seus conteúdos tendo em conta o multilinguismo. “Podíamos olhar para a vizinha África do Sul, onde um repórter faz a sua matéria [para televisão e rádio] usando várias línguas”, acrescentou.

Mabasso diz que esta opção pode contribuir para a inclusão de certos grupos que não têm domínio da língua portuguesa.

“Os meios de comunicação social públicos poderiam apostar em repórteres que tenham domínio de, no mínimo, duas línguas nacionais para garantir que este projecto de inclusão se efective”, disse.