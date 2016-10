MOSSURIL: Restauração de monumentos refém da escassez de fundos

AS autoridades de Nampula estão a mobilizar recursos financeiros para as obras de manutenção e preservação dos monumentos e lugares histórico-culturais no distrito de Mossuril, nesta província.

Entre as infra-estruturas a serem restauradas destacam-se o antigo palácio de Verão dos governadores, antigo infantário e a rampa dos escravos.

Para tal, o Gabinete de Conservação da Ilha de Moçambique (GACIM), responsável por estas actividades, está a privilegiar o envolvimento do empresariado interessado em explorar estas infra-estruturas para fins económicos, sem alterar a sua arquitetura.

Celestino Girimula, director do GACIM, disse que os esforços da sua instituição não estão a surtir os efeitos desejados devido à insuficiência financeira por parte do empresariado, não obstante o interesse manifestado.

A principal barreira prende-se na incapacidade de custar os trabalhos de restauração do importante património histórico-cultural de Mossuril, devido ao seu avançado estado de degradação.

O palácio de Verão dos governadores com dois pisos, elevado à categoria há cerca de 73 anos por iniciativa do então governador Baltazar Manuel Pereira do Lago, é a infra-estrutura histórico-cultural que mais interesse tem despertado da parte do empresariado no sentido de valorizar através da exploração do edifício e um pátio com uma área estimada em quatro hectares de pomar.

Construída em 1765, esta infra-estrutura já beneficiou de vários estudos com vista a quantificar o custo de uma intervenção para a sua restauração, entretanto, não conheceram avanços, segundo Celestino Girimula.

A rampa dos escravos, próximo do actual edifício do Governo distrital de Mossuril, por onde os escravos comprados na então colonia portuguesa eram encaminhados para as embarcações que os levavam para as Américas, foi reabilitado até perto de 80 por cento do volume de trabalhos que exige.

Celestino Girimula lamentou o facto de o orçamento rectificativo do Estado que passou pela Assembleia da República para aprovação já não incluiu os fundos para conclusão dos trabalhos da restauração da rampa dos escravos e do antigo infantário.