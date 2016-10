NA SEXTA-FEIRA: Confirmada homenagem ao músico Xidiminguana

ESTÁ confirmado para esta sexta-feira, dia 7, o concerto de homenagem ao decano da música ligeira moçambicana Xidiminguana, nome artístico de Domingos Honwana, que a três de Agosto último celebrou o seu octogésimo aniversário.

A ter lugar na praça do Conselho Municipal de Maputo, o espectáculo terá a participação dos artistas Hortêncio Langa, Arão Litsure, Aniano Tamele, Félix Moya, Mr. Bow e o Projecto Mabulu.

No local, já estão em curso trabalhos de montagem do palco onde será feito o evento e outras infra-estrutruras complementares, para que a festa esteja à dimensão da grandeza e da importância do homenageado.

O tributo a este ícone da música ligeira moçambicana, dono de temas populares como “Xikona”, “Frelimo”, “Nilhayisse”, é da iniciativa da BDQ Concertos, que abraçou a ideia depois de ter inicialmente falhado devido à insuficiência de apoios.

A BDQ Concertos é produtora do projecto “Moments of Jazz”, que a 10 de Novembro próximo, dia em que Maputo celebra 129 anos da sua elevação à categoria de cidade, traz a mítica banda “Kool and the Gang” para esta celebração.

De acordo com Belmiro Quive, da BDQ Concertos, a empresa e seus parceiros chamaram a si a responsabilidade de produzir o concerto de homenagem a Xidiminguana por reconhecerem o papel deste artista na promoção da cultura moçambicana, particularmente da música.

“Depois de tantas incertezas na realização da homenagem a Xidiminguana, ele que tem inspirado gerações a abraçar a música, decidimos fazer uma singela, mas merecida homenagem. Por isso, convidámos alguns nomes que durante anos partilharam palcos com ele, para juntos fazerem a festa pelos seus oitenta anos de vida”, explicou Quive.

Para apresentação de mais detalhes sobre o concerto, há muito esperado, os organizadores realizam na manhã de hoje uma conferência de imprensa sobre a iniciativa.

Para além da produtora BDQ Concertos, é esperada a participação dos músicos convidados ao concerto, nomeadamente Aniano Tamele, Alberto Mutcheca, Félix Moya, Arão Litsure, Hortêncio Langa, Projecto Mabulu e Mr. Bow, que deverão falar das suas expectativas à volta deste espectáculo.

Nascido a 3 de Agosto de 1936, na zona de Vuthu, no distrito de Bilene, em Gaza, Xidiminguana disse ter aprendido a tocar em 1949 com uma viola de lata de azeite Oliveira e fios de pesca, todos materiais comprados com dois pratos de milho e um quilograma de castanha de caju.

A sua primeira música foi gravada nos estúdios da Rádio Moçambique, antiga Rádio Clube de Moçambique, em 1964, depois de passar nos testes a que foi submetido. Na altura, tocou com muitos músicos como Alexandre Langa e José Guimarães, já falecidos, e tantos outros da sua geração e não só.