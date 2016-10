Arranca hoje Feira do Livro de Maputo

ABRE hoje a segunda edição da Feira do Livro de Maputo, um evento promovido pelo município da capital do país que terá lugar no Jardim Tunduro, cujo objectivo é promover livros e fomentar hábitos de leitura, sobretudo entre os mais jovens.

A feira, que será inaugurada as 09:30 horas, decorre sob o lema “Livro: o Espelho da Vida”, um tema escolhido no quadro de um concurso dirigido a estudantes das escolas secundárias de Maputo, cuja vencedora foi Suely Salvador, da “Secundária de Malhazine”.

Pretende-se ainda com este evento proporcionar um intercâmbio entre vários intervenientes e personalidades ligadas à literatura que, pela sua experiência, podem contribuir para um debate profundo sobre esta área.

Na feira, que vai decorrer em diferentes pontos da urbe, tais como escolas e centros culturais, bem como no Jardim Tunduro, serão expostas obras literárias e de diversas áreas do saber, respeitando os diferentes públicos de Maputo.

Um comunicado da organização, enviado ao “Notícias”, refere que a feira é dirigida aos munícipes, daí a preocupação em incluí-los na iniciativa.

Segundo o programa, haverá actividades específicas para os leitores de palmo e meio que abarcam oficinas de escrita, leitura de estórias, dança tradicional, para além de concursos de leitura, escrita e soletração.

Para os mais crescidos estão agendados vários debates sobre as artes na cidade de Maputo, mas, sobretudo, ligadas a literatura e aos hábitos de leitura e criação literária.

Em paralelo serão ministradas palestras, workshops e oficinas apresentadas por escritores e académicos nacionais e estrangeiros, com destaque para participações de representantes de Portugal, Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Espanha.