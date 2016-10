FEIRA DO LIVRO DE MAPUTO: Um evento que destaca valor da leitura e escrita

A LITERATURA deve contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais educada literalmente e com vontade de ler mais obras que forem disponibilizadas.

Esta ideia foi defendida ontem pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, na abertura da II edição da Feira do Livro de Maputo, que decorre no Jardim Tunduru.

Segundo Ferrão, a sociedade moçambicana deve produzir histórias, dos mais variados saberes nacionais e não só, que possam criar boa disposição nos leitores e encorajar a busca do conhecimento e desenvolvimento de acções que possam convidar à leitura e escrita, base para o alcance do progresso.

No evento participam diversos escritores nacionais, com destaque para Paulina Chiziane, Ungulani Ba Ka Khossa, Fátima Langa, Álvaro Taruma, Carlos Rufino Paradona, Nelson Lineu, Amosse Mucavele, Japone Ariuane e Juvenal Bucuae.

Estão também presentes escritores estrangeiros, como os brasileiros Sérgio Rodrigues, Isis Gomes, a luso-francesa Elisabeth Monteiro Rodrigues, o espanhol José Luís Toledano, o guineense Tony Tchaka, o português David Machado e o angolano Lopito Feijóo.

O presidente do município de Maputo, David Simango, destacou o facto de a eleição do lema da feira, “Livro: o Espelho da Vida”, ter sido um tema escolhido no quadro de um concurso dirigido a estudantes das escolas secundárias de Maputo, cuja vencedora foi Suely Salvador, da “Secundária de Mahlazine”.

A ideia é que o evento seja um intercâmbio entre vários intervenientes e personalidades ligadas à literatura, que pela sua experiência podem contribuir para um debate profundo sobre esta área, que concorre para a construção da sociedade moçambicana.

Para além de dirigentes, estiveram presentes na abertura do evento representantes da classe artística e cultural, académicos, alunos, pais e encarregados de educação, bem como membros do corpo diplomático acreditado em Maputo.