Feira do livro dedica programa à pequenada

A FEIRA do Livro de Maputo encerra hoje, com um grandioso programa que dá primazia à promoção de literatura infanto-juvenil.

O Conselho Municipal da Cidade de Maputo, entidade organizadora do evento, desenhou um programa específico virado para a pequenada, denominado “Programa da Criança e do Jovem”.

Com efeito, das 10.00 horas às 16.30 horas, a programação da Feira do Livro de Maputo agendou um rico programa virado para a pequenada.

Esta amanhã haverá o lançamento do livro “Gil e a Bola Gira”, da autoria de Celso Cossa e Luís Cardoso, da Escola Portuguesa de Moçambique.

Seguir-se-á o programa “O Livro Saiu à Rua”, que é uma sessão de leituras que passeiam pelo jardim, Escola Secundária de Malhazine, UCCLA, crianças e famílias.

Haverá depois um concurso de soletração, que é a grande final, onde serão apurados os vencedores, bem como o concurso de declamação de poemas, que é organizado pela Escola Portuguesa de Moçambique.

Será posteriormente projectado o filme “Deixem-me ao Menos Subir às Palmeiras”, e mais uma sessão de leitura para crianças.

No fim, o escritor Júlio Silva irá apresentar o seu livro “Instrumentos Musicais Tradicionais de Moçambique”.

MESA-REDONDA NO “TUNDURO”

“BENEFÍCIOS e Entraves de Nos Lermos Uns aos Outros: A Circulação da Literatura na CPLP” é o tema de uma mesa-redonda que terá lugar hoje, às 16.00 horas, no Jardim Tunduro, em Maputo.

Sob moderação do jornalista Eduardo Quive, o evento decorre no âmbito da Feira do Livro de Maputo e terá como intervenientes os renomados escritores Ungulani Ba Ka Khosa (Moçambique), Sérgio Rodrigues (Brasil) e David Machado (Portugal).

A feira do livro pretende promover a leitura e o diálogo entre escritores e leitores, democratizar o acesso ao livro e incentivar o gosto pela leitura, como fonte do conhecimento, prazer e cidadania. Pretende ainda debater a literatura moçambicana e internacional e criar oportunidade para os novos escritores moçambicanos, estimulando a autoria, a criação literária, a leitura, a escrita e a expressão oral.

Vencedor do Prémio José Craveirinha, Ungulani Ba Ka Khosa é um dos mais importantes escritores nacionais e da língua portuguesa, para além de figurar na lista dos 100 escritores mais importantes de África do Século XX, com a sua emblemática obra “Ualalapi”.

Sérgio Rodrigues, jornalista, escritor e crítico literário brasileiro, vencedor do Prémio Portugal Telecom da Literatura e do Prémio da Cultura do Estado do Rio de Janeiro na categoria de Literatura, é autor de romances e colectâneas de contos.

David Machado vencedor do Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Jornal Expresso, do Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores/RTP na categoria de Melhor Livro Infanto-Juvenil e do Prémio para a Literatura da União Europeia. Alguns dos seus livros encontram-se inseridos no Plano Nacional de Leitura português.