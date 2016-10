EM MAPUTO: Maria Bethânia “canta poesia” com Mia Couto e José Agualusa

A POPULAR cantora brasileira Maria Bethânia está em Moçambique para “Ensaio Poético”, um espectáculo de poesia que vai juntar no mesmo palco os escritores Mia Couto (Moçambique) e José Eduardo Agualusa (Angola).

Um “show” poético é o que está a ser preparado para amanhã no Centro Cultural Universitário da Universidade Eduardo Mondlane.

O “Ensaio Poético” acontece no 12 dia de Outubro, Dia Nacional do Professor. Para assinalar a data, a organização do “show” decidiu oferecer 20 convites para o mesmo número de professores. Entretanto, no domingo, Maria Bethânia teve um encontro com os ministros da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, e da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, num ambiente dominado pela música e danças tradicionais moçambicanas, designadamente tufo e timbila.

Organizado pela Cine Group, o evento será marcado por uma combinação de música e poesia e é visto como um momento de encontro entre três culturas ligadas pela língua portuguesa: Moçambique, Brasil e Angola.

Para o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, a vinda de Maria Bethânia, embora seja cultural, deve igualmente ser vista com propósitos académicos. A cantora terá um encontro com alunos da cidade de Maputo.

O facto de ter aceite o convite para estar numa das escolas é, para Ferrão, uma motivação muito grande para a própria disciplina de língua portuguesa àqueles que se empenham em fazer poesia, recitar e ler.

Na vinda de Bethânia há, na acepção do governante, uma parte da componente de desenvolvimento humano que pretendem transmitir aos alunos das escolas moçambicanas.

“Não ensinamos apenas equações matemáticas, não ensinamos apenas os elementos da Física e da Química, mas trazemos toda uma abordagem humana que se associa ao conhecimento e que os nossos alunos têm a possibilidade de conviver”, disse Jorge Ferrão.

Se o ministro olha o “Ensaio Poético” como uma oportunidade para educação, o Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro, lembrou o papel da geração da cantora brasileira para a divulgação da cultura lusófona, assim como a importância deste evento para a promoção do turismo nacional.

“É um grande ganho porque Maria Bethânia pertence a uma geração que ajudou bastante a divulgar a cultura lusófona. Mais do que cantora ela é poetisa. Quem conhece a sua música percebe que está a lidar com literatura”, refere.

Anota que estar com Maria Bethânia é com uma grande cantora brasileira e é lidar com um dos grandes nomes da poesia e cultura brasileira, do espaço lusófono e do mundo. Por isso, adianta, a sua vinda a Moçambique para a interacção com um dos grandes nomes de cultura e literatura moçambicana e mundial, Mia Couto, num encontro que envolve o angolano José Eduardo Agualusa, outro nome importante na literatura angolana, é mais um nó que fortalece as ligações entre os três povos o que é necessário para o desenvolvimento dos nossos países.

“O que mais promove os países e que torna os povos mais próximos é a cultura”, realça.

Salienta que Mia, Bethânia e Agualusa são pessoas consagradas e será, por isso, uma oportunidade de aprendizagem, de revisitação de temas e poéticas canções de amor que envolveram e marcaram gerações de jovens moçambicanos.

“Ensaio Poético”, de acordo com o embaixador do Brasil em Moçambique, Rodrigo Baena Soares, será um grande momento cultural. “Temos uma identidade comum muito grande, Moçambique e Brasil na área cultural. Várias manifestações culturais moçambicanas podem ser reproduzidas no Brasil, como as brasileiras aqui. Para nós, receber um ícone da cultura brasileira como é Maria Bethânia fortalece ainda mais a relação que temos com este país, onde tem legião de admiradores”.

PRODUZIR DOCUMENTÁRIO

DESTE “Ensaio Poético” será gravado um documentário sobre a poesia de autores de língua portuguesa, que contará também com a participação de especialistas em literatura e linguística de outros poetas populares.

Mónica Monteiro, directora-geral do documentário, contou à Agência Lusa que “Maria Bethânia vem fazendo um admirável trabalho no despertar da arte de declamar”, misturando “poetas africanos e brasileiros” num programa televisivo. Esta acção teve uma “boa repercussão”, o que a teria motivado a produzir este documentário, que mostrará um encontro mágico de três grandes poetas da língua portuguesa, algo novo que vai inspirar e encantar.

Para além de textos poéticos de Mia Couto e Agualusa, a brasileira declamará José Craveirinha, Agostinho Neto e Fernando Pessoa.

O documento também irá falar sobre o contacto da cantora e compositora com a cultura moçambicana.

“Vamos mergulhar na poesia de autores de língua portuguesa. Nisso, falaremos sobre a tradição oral africana e brasileira, os dialectos locais e a língua portuguesa”, referiu Mónica Monteiro.