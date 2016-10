MAPUTO: Feira do livro deve incluir a periferia

REALIZOU-SE até sábado último a segunda edição da Feira do Livro de Maputo, uma iniciativa municipal com objectivo de promover hábitos e a cultura de leitura nos munícipes. Porém, a feira tem o desafio de ir aos bairros periféricos nas próximas edições, segundo defendem alguns promotores e activistas culturais.

O palco central deste evento foi o recém-reinaugurado Jardim Tunduro, considerado pulmão da cidade, que se situa na baixa da urbe. Actividades paralelas foram realizadas em escolas e centros culturais de algumas embaixadas.

Entretanto, sendo que a feira visa levar os livros para junto do munícipe, a sua realização apenas em pontos do centro da cidade levantou questionamentos por parte de alguns escritores e promotores culturais.

Ivan Laranjeira, coordenador da Associação IVERCA, que actua no simbólico bairro da Mafalala onde, inclusive, organiza anualmente o Festival da Mafalala, criticou o facto de “tudo acontecer só no centro da cidade”.

Conforme Laranjeira, este projecto é bem-vindo e deve prevalecer, pois a leitura é o pilar de uma sociedade que se pretende culta e intelectual.

Entende que o Conselho municipal deve começar a pensar em levar a feira para a periferia, de forma a “democratizar o acesso ao conhecimento e à cultura”.

Acrescentou ainda que para que a feira seja abrangente é necessário que sejam definidas estratégias para a sua expansão.

Durante os três dias em que a feira decorreu (6,7,8), as árvores estavam decoradas com poemas de vários escritores lusófonos.Pela sua brisa, silêncio e a possibilidade de contemplar folhas secas dispersas, voando ao sabor do vento, o lugar é habitualmente de lazer.

Mas as tendas e o fluxo desusado de visitantes mudou a paisagem que já não era só pelo sol espreitando entre os ramos do arvoredo, mas para apreciar e comprar livros, para além de participar nos debates.

Na quinta-feira, na cerimónia de inauguração, o ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão, declarou aberta a Feira do Livro de Maputo, depois de ter discursado sobre a importância da promoção do livro na produção de conhecimento no país.

O dia seguinte teve um dos momentos mais importantes desta edição, a homenagem ao poeta Juvenal Bucuane, que em tempos dirigiu a Revista Charrua. É importante dizer que esta marca o fim de uma era literária, a da poesia de Combate.

Bucuane recebeu o tributo pelo seu contributo literário que enaltece a cultura nacional. O momento mereceu os empréstimos dos músicos Chico António e Miguel Chabindza.

Esta edição decorreu sob o lema “Livro: o Espelho da Vida”, cujo cunho foi Suely Salvador, da Escola Secundária de Mahlazine, no âmbito de um concurso dirigido para as escolas deste nível na capital, com vista à inclusão dos adolescentes na iniciativa.

Entre as figuras convidadas se evidenciam a escritora moçambicana a residir em Londres, Cri Essência, para além dos internacionais, Lopito Feijóo (angolano), Sérgio Rodrigues e Ana Rita Santiago (Brasil), David Machado (Portugal).

Aos fins-de-semana, pela beleza do Tunduro, vários casais escalam o lugar para as fotos do seu casamento. No sábado do encerramento da Feira não foi diferente, o que acabou criando congestionamento na única entrada, nas costas da estátua de Samora Machel.

Esta situação criou embaraços não só no acesso, assim como no interior, uma vez que enquanto a banda Magocha tocava a sua música, era perturbada pelas canções nupciais vindo de todos os lados.

Outra obstrução foi no momento do concurso de soletração, para além dos debates que o evento compunha.

Não obstante, notou-se uma afluência longe da espectativa. O poeta e secretário-geral do movimento literário Kupalucha, organizadora do Festival Literário Literatas, na cidade da Matola, Eduardo Quive, considera que este pode ser o reflexo de “não estarmos a alargar o público leitor”.

Sustenta que este está concebido para leitores e não para quem não tem hábitos de leitura. Neste sentido, sugere levar escritores para os bairros periféricos durante o ano para promoverem palestras, saraus, debates e envolver as autoridades dos bairros.

Outrossim, é a deficiência na comunicação. “Levar só para a “media” não é tudo, há que envolver as pessoas na feira”, considera e acrescenta que “era suposto a rotina dos citadinos ter mudado nestes três dias, o que não aconteceu. Penso que há problemas na comunicação”.