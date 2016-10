APRESENTADO AO CHEFE DO ESTADO: Bailado repõe vida de Samora Machel

A VIDA e obra de Samora Moisés Machel, primeiro Presidente de Moçambique Independente, foram retratadas ontem através de um bailado apresentado pela Companhia Nacional de Canto e Dança (CNCD), num evento que contou com a presença do Chefe do Estado, Filipe Nyusi.

Intitulado “Hanya Machel”, o espectáculo foi concebido pelos coreógrafos Abel Fumo e Maria José Gonçalves em homenagem ao homem cuja vida se compara com a história de Moçambique.

A sessão de ontem, apresentada no Centro Cultural da Universidade Eduardo Mondlane (CC – UEM), está enquadrada na passagem dos 30 anos da morte de Samora Machel e sua comitiva composta por 32 pessoas, que hoje se assinala.

“Hanya Machel” foi igualmente apresentado para celebrar os 83 anos que Samora Machel completaria se fosse vivo.

A sessão começou com a apresentação do segundo volume do livro “Samora Machel na memória do povo e do mundo”, uma iniciativa do Centro de Pesquisa da História de Luta de Libertação Nacional do Ministério dos Combatentes, cujo primeiro exemplar foi oferecido a Filipe Nyusi.

Por sua vez, o bailado “Hanya Machel” começa com a história do nascimento de Samora Machel, a 29 de Setembro de 1933, sua infância e juventude em Chilembene, em Gaza. Retrata a sua formação académica até concluir o curso de enfermagem e o ingresso na Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), sobre a luta armada, a proclamação da independência nacional e termina com a sua morte.

De forma artística, a CNCD retrata todo este percurso através de uma mistura de danças como “Xigubo”, “Xingomana”, “Makwayela”, entre outras acompanhadas com o coro da Orquestra Majescoral, que emprestou as suas vozes para este bailado.

A ideia, segundo a CNCD, é transmitir ensinamentos e legado de Samora Machel à sociedade moçambicana, tendo sempre em conta a sua missão de preservar e divulgar os valores da cultura nacional nas suas variadas vertentes.

“Hanya Machel”, que traduzido para a língua portuguesa significa “Viva Machel” estreou no ano passado no distrito de Chókwè, em Gaza e foi apresentado depois na cidade capital.

Para além do Chefe do Estado e sua Esposa, Isaura Nyusi, a apresentação da obra da “Companhia” foi assistida pela família Machel, com destaque para a viúva, Graça Machel, os antigos Presidentes da República, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, membros do Governo, Corpo Diplomático acreditado em Maputo, antigos combatentes e membros das Forças de Defesa e Segurança.

CFM ALINHA NAS HOMENAGENS

O MUSEU dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), na capital do país, promove a partir de hoje uma exposição fotográfica sobre o Presidente Samora Machel.

Intitulada “Samora Machel e os Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique”, a mostra estará patente no átrio da Estação Central, na baixa da cidade de Maputo, e enquadra-se na passagem dos 30 anos da morte do primeiro estadista moçambicano e proclamador da Independência Nacional.

Uma nota de imprensa enviada ao “Notícias” refere que a 23 de Março de 1977 Samora visitou, pela primeira vez, o Porto de Maputo. E no início de 1980 esteve no complexo ferro-portuário de Maputo e, posteriormente, nos portos da Beira e de Nacala. A 8 de Outubro de 1986, onze dias antes da sua trágica morte em Mbuzini, foi ao Porto de Nacala. Estes são algumas das referências históricas que ligam os CFM ao Presidente Samora Machel. “Factos que poderiam parecer episódios isolados, mas que sublinham a importância que este sector estratégico tinha na afirmação de um novo Estado e num contexto de libertação do Zimbabwe ou do combate ao apartheid na África do Sul”, lê-se na nota de imprensa.

A mesma nota recorda que o Presidente Samora Machel intuiu sempre e interpretou a importância decisiva dos Portos e Caminhos de Ferro para Moçambique e para os países do hinterland.

No mesmo comunicado lê-se ainda que o estadista soube usar os CFM como instrumento de afirmação nacional e dos valores mais altos da liberdade política e económica, social e cultural.