Noel Langa no MUSART

“FRAGMENTOS do Arco-Íris” é o título de uma exposição individual do artista plástico Noel Langa, a ser inaugurada hoje no Museu Nacional de Arte (MUSART).

Compõem “Fragmentos” trinta obras feitas com base em técnica de acrílico sobre tela e fazem parte das últimas criações deste artista plástico moçambicano.

Segundo o artista, “Fragmentos do Arco-Íris” é uma colecção de obras que fazem despertar sentimentos e emoções que, em algumas gentes, até podiam estar adormecidos.

Em comunicado, o Ministério da Cultura e Turismo refere que, num contexto cultural em que a valorização das raízes moçambicanas tem sido uma das maiores preocupações, a pintura de Noel Langa – toda ela repleta de cores e significados – tem sido de grande importância na redescoberta da moçambicanidade.

Noel Langa é considerado, pela crítica especializada, um dos mais importantes artistas plásticos moçambicanos, fazendo parte da chamada “geração de ouro”, ao lado de figuras como Malangatana, Chissano, Samate, Shikane e Mankew.

É um pintor com longo percurso, com exposições realizadas dentro e fora do país. Os seus quadros encontram-se expostos em colecções particulares, dentro e fora do continente, com destaque para Europa e América.