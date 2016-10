EXPOSIÇÃO COLECTIVA NA BEIRA: Entre o amor e os apelos à promoção da boa arte

UMA constelação de estrelas de artes plásticas contemporânea moçambicana está a iluminar a cidade da Beira com uma exposição denominada “Estética do Amor em Sonhos”.

Trata-se de uma colectiva composta por 16 obras pertencentes a três autores: Felisberto Amós Tchemo (Famós), Pompílio Hilário Gemuce e Silvério Salvador Sitoe. O historiador António Sopa considera estes três artistas como sendo de duas gerações distintas: Sitoe e Gemuce são dos anos 60, e Famós é da década 70.

As obras, que estão patentes na Casa do Artista, trazem visões diferentes e descritas por Sopa como o “poço” de inspiração artística e de ideais que cada uma transporta e que, à sua maneira, procura apresentar a temática recorrente no seu percurso artístico.

Nas obras patentes na galeria, avança António Sopa no catálogo da exposição, apresentam temas onde a figura da mulher está presente.

Vários amantes das artes estiveram há dias na Casa do Artista para ver as obras e conversar com os dois artistas na abertura da mostra: Sitoe e Famós.

Perante a beleza das artes e diversidade geracional evocada pelo historiador, tanto os artistas como os apreciadores falaram da necessidade de o sector da Educação solidificar o ensino das artes visuais.

Silvério Sitoe, que por sinal é curador desta mostra, juntou-se às vozes que defendem a valorização das artes e apelou ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano a promover, nas escolas, exposições de obras de arte feitas pelos alunos e a realizar concursos interescolares sob orientação de artistas plásticos experimentados.

A realização de visitas guiadas às galerias onde estão patentes exposições é a outra ideia avançada por este artista, como forma de incentivar os jovens a se interessarem mais pelas artes.

“O sector da Educação deve levar a sério as artes visuais, começando da educação de infância ao Ensino Básico, Secundário e Superior. Tem de haver este cometimento de inspirar o gosto pela estética e pelas artes”, defendeu.

Já Famós é também de opinião que se deve popularizar as artes visuais e ensinar as crianças a gostarem delas.

Por seu turno, Maria da Conceição João, professora da Escola Primária Completa de Macombe, na cidade da Beira, que se interessou pela exposição, referiu que as artes são uma importante componente do desenvolvimento psicomotor, daí que se deve massificar o seu ensino.

Sublinhando a importância das artes plásticas, Maria João referiu que o tema por si escolhido para a monografia de licenciatura foi: “Contributo do Desenho no Desenvolvimento Psicomotor da Criança”.

Para esta professora, a arte visual permite que a pessoa reaja de diferentes maneiras, estabelece novas compreensões e revele seus desejos, medos, interpretações e expectativas.

“É sempre bom que se promova a arte, e os artistas conhecidos podem ser referências, uma vez que a partir deles as crianças podem se inspirar”, disse.

CASA DO ARTISTA ABERTA PARA TODOS

A DIRECTORA da Casa do Artista, Maria Pinto de Sá, disse que o espaço que dirige está aberto a todos que tencionam abraçar a arte.

Referiu que sempre há meios de fazer com que a arte avança, por exemplo, a exposição de “Estética do Amor em Sonhos” foi arcada pela Associação Kulunguana, em parceria com a Casa do Artista, com apoios de MEGA e CMB.

Para a directora da Casa do Artista, a arte junta as pessoas e promove o amor ao próximo.

O director provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Sofala, Manuel Chicamisse, que se mostrou impressionado com a qualidade das obras expostas, falou do valor da arte como símbolo de pacificação e do humanismo e apelou às escolas para que façam visitas guiadas à mostra.

Rodrigues Luís