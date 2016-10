“Francisco Manyanga” acolhe festival escola com livros

A Escola Secundária Francisco Manyanga, em Maputo, acolhe desde ontem, a quinta edição do Festival “Escolas com Livros”, evento que se vai prolongar até à próxima sexta-feira.

Esta iniciativa vai marcar o encerramento das actividades das bibliotecas escolares e maletas de leitura desenvolvidas no âmbito do projecto “Mabuko Ya Hina” do presente ano lectivo.

Organizado pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) e pela Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa, o evento conta com a participação de 30 escolas da cidade de Maputo.

Colaboram ainda o Movimento Literário-Kuphaluxa, as associações Livro Aberto, Iverca e o Movimento Cívico Formiga Juju, que têm auxiliado as escolas e os professores na gestão e dinamização das bibliotecas e das maletas de leitura.

Os trabalhos criados por estes estabelecimentos de ensino no projecto “Escolas com Livros” serão depois expostos na festa de leitura e animação cultural que foram desafiados pelas entidades organizadoras deste evento a realizarem durante as celebrações do 10 de Novembro, Dia da Cidade de Maputo.

Das diversas iniciativas culturais que decorrem das 09:00 às 12:00 horas no auditório da “Francisco Manyanga”, destaque vai para declamação de poesia, produção de textos literários, leitura e contos, sketch’s de peças teatrais teatro, dança e pequenos shows musicais.

A inovação desta edição é o concurso de leitura, escrita e desenho, numa iniciativa do MINEDH que na sexta-feira anunciará as três escolas vencedoras.

Na abertura estiveram parte das 30 escolas que participam no evento, designadamente as EPC´s Unidade 23, Imaculada, Ntwananu e Maxaquene “D”.

No evento está patente uma exposição de obras de artesanato produzidos pela Escola Primária Completa Laura Vicuña, do Chibuto.

O Festival “Escolas Com Livros” divulga o trabalho realizado ao longo do ano lectivo pelas escolas abrangidas pelo projecto, desenvolvido no âmbito do protocolo de cooperação, assinado a 3 de Março de 2010, entre os Governos de Moçambique e de Portugal nos domínios das bibliotecas escolares e da promoção da leitura.

Este protocolo visa a criação e o desenvolvimento de bibliotecas escolares e de um conjunto de iniciativas de promoção da leitura nas escolas comunitárias e primárias moçambicanas, reconhecendo os governos signatários o papel da leitura no favorecimento do sucesso escolar e na formação global dos alunos.

O projecto “Mabuko Ya Hina” integra o Programa da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal, disponibilizando serviços de aprendizagem, livros e recursos que permitem a todos os membros da comunidade escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efectivos da informação.