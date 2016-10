Dança e som japoneses nos palcos de Maputo

O TRIO de irmãos japoneses que compõe a banda de tambores “Há-Ya-To” vai actuar às 18 horas de hoje no Centro Cultural Franco-Moçambicano (CCFM), na capital do país. Este é o primeiro espectáculo do conjunto em terras moçambicanas.

A grupo foi formando em 2001 por três irmãos, Keita Kanazashi, Ryota Kanazashi e Yuta Kanazashi, e destaca-se por tocar um novo modelo de tambor japonês através do qual apresenta a técnica de “Uchi (batida), e Hayashi (ritmo), e dança”.

Com a finalidade de dinamizar o “estilo japonês”, os três têm aprendido a dança japonesa com acompanhamento musical e as demais culturas japonesas, tendo incorporado tais peculiaridades nas suas apresentações. Deste modo, chegaram a estabelecer um novo género, o “kobugeki”, que é a apresentação do tambor japonês com elementos teatrais.

A banda apresenta o novo “Mundo do Estilo Japonês” e tenta divulgá-lo para o mundo e, neste caso, para os amantes da dança em Moçambique.