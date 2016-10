NA FORTALEZA DE MAPUTO: Oficina de História “discute” Samora

“SAMORA Machel na História: Memória, Educação e Cultura Popular” é o lema de uma conferência internacional sobre história que terá lugar hoje e amanhã na Fortaleza de Maputo.

Organizada pela Oficina de História Moçambique e pela Universidade Eduardo Mondlane (UEM), o evento contará com a participação de pesquisadores nacionais e estrangeiros, e enquadra-se na passagem dos 30 anos do desaparecimento físico de Samora Machel.

De Moçambique foram convidados os investigadores Eulésio Viegas Filipe, Júlio Machel, Ivan Zacarias, Jorge Jairosse e Joel das Neves Tembe, da UEM, além de Alda Saúte e Raul Balate, da Universidade Pedagógica de Moçambique, bem como Crisófia Langa, do Centro de Estudos Africanos (CEA).

De fora virão investigadores do Canadá, Brasil, Quénia, Alemanha, Itália, Portugal, Suécia e Dinamarca.

Segundo a organização, a escolha deste lema tem que ver com o facto de Samora Machel ter sido um líder que, mesmo passados 30 anos após a sua morte, continua a habitar o imaginário dos moçambicanos, porque marcou, marca e continuará a marcar gerações dentro e fora do país.

Outra razão que levou à realização do evento se relaciona com o facto de Samora ter sido um estadista muito próximo do povo, daí se ter tornado uma figura ímpar na maneira como se relacionou com o povo.

Graça Machel, viúva do primeiro estadista moçambicano e proclamador da independência nacional e antiga ministra da Educação, é a convidada de honra e falará sobre a educação na governação de Samora Machel.

Na conferência, falar-se-á de Machel como homem de cultura, pois promoveu muito a cultura popular, e da sua interacção com as massas, um aspecto revelador do seu compromisso com o povo.

Está agendado ainda um fórum sobre a mulher historiadora, que vai discutir a participação da mulher na produção historiográfica no país.

Moderado pela historiadora Matilde Muocha, a mesa-redonda terá como participantes Berta Berquice, Lúcia Guvane e Maria Beatriz.