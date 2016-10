MORE JAZZ SERIES 6: Cortesia e qualidade na actuação dos visitantes

OS participantes da sexta edição do More Jazz Series souberam responder à cortesia dispensada pelo anfitrião Moreira Chonguiça e ofereceram um espectáculo à altura dos apreciadores do jazz.

Na noite de sexta-feira a sessão começou com a actuação do projecto More Jazz Big Band, com o professor Orlando da Conceição.

Mesmo sem estar agendado, o grupo de irmão japoneses Há Ya To, que se encontra no país, actuou e surpreendeu a plateia com a sincronia que apresenta no uso dos tambores e outros instrumentos musicais.

Ildo Nandja, o moçambicano radicado na África do Sul, fez as honras da casa e tocou boa parte das suas músicas que justificam por quê de ter apelidado o seu primeiro disco de “Paz a todos”.

Para além da apresentação do seu disco, Ildo Nandja tocou o seu violão e cantou uma música em homenagem ao rei da marrabenta, Fanny Mpfumu. O tema foi contagiando a todos e Moreira Chonguiça subiu ao palco e soprou.

De seguida foi o espectáculo que se assistiu, a italiana Suzana Stivalli cantou e interpretou vários temas e criadores. Mesmo sem saber, não hesitou em se esforçar a falar a Língua Portuguesa.

Dedicou a sua actução ao saxofonista e compositor norte-americano Wayne Shorter, de quem interpretou algumas músicas, incluindo a que foi escrita pelo brasileiro Milton Nascimento, no álbum “Native Dancer”.

De seguida foi o espectáculo protagonizado pelo pianista cubano Omar Sosa, cuja banda é composta pelo baixista moçambicano Childo Tomás, radicado na Espanha. Esta foi a parte mais longa e divertida da noite. Sábado a sessão e a apresentação foi a mesma e de forma mais descontraída.

Durante 45 minutos, Omar Sosa mostrou por que é que o More Jazz Series o convidou a a Moçambique para duas actuações. Ritmos latinos e de quase todo o mundo foram apresentados, numa mistura que incluiu poemas laudatórios apresentados em Xichangana, de Childo Tomás.

Moreira tocou com o seu projecto, composto por instrumentistas de quase todo o mundo, mas deixou a noite para Judith Sephuma. Esta trouxe uma mistura de músicas e quando ninguém mais esperava, na noite de sexta-feira, eis que chamou ao palco Sipho "Hotstix" Mabuse, com quem cantou “Burn Out”, foi o delírio e o fecho do momento e a festa prosseguiu no sábado pela noite adentro.