LANÇADO EM MAPUTO: Livro relata percurso da Associação Académica

“História da Associação Académica de Moçambique” é o título de uma obra lançada recentemente em Maputo, da autoria de Carlos Lopes Pereira e Luís Gonzalez, antigos dirigentes da agremiação.

O livro, que contou com o apoio do Banco Comercial e de Investimentos (BCI) e chancelado pela editora portuguesa Calendário de Letras, foi lançado no Complexo Pedagógico da Universidade Eduardo Mondlane (UEM).

Na ocasião, Arnaldo Lopes Pereira, um dos promotores da iniciativa, referiu que a mesma ganhou corpo em 2012, por ocasião das comemorações dos 50 anos do ensino superior em Moçambique.

“Queríamos que o livro fosse um contributo para um melhor conhecimento da História Contemporânea de Moçambique. Essa questão da História com H maiúsculo foi um dos pontos que desde o início quisemos que ficasse bem claro”, disse.

Fez notar que os mentores do projecto queriam que esta obra resultasse de um trabalho devidamente documentado, com fontes claramente identificadas e catalogadas. “Esse cunho conseguimos”, disse.

Realçou ainda que se trata de uma obra colectiva, com dezenas de participantes, na qual com entusiasmo e dedicação todos contribuíram decisivamente.

Narciso Matos, antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane e apresentador da obra, falou sobre a base documental que compõe esta obra.

Relatou que o livro está rigorosamente ancorado em documentação e congratulou o facto de os autores e promotores do mesmo, bem como os antigos colaboradores da Associação Académica de Moçambique, terem conseguido reunir um impressionante acervo documental.

Este espólio abrange não apenas documentos produzidos por esta agremiação, como tem também materiais relevantes da Universidade de Lourenço Marques, do Governo colonial, da PIDE, do Arquivo Histórico de Moçambique, de jornais da época, da Torre do Tombo e da Biblioteca Nacional de Lisboa.

“Uma vantagem acrescida é que grande parte desta documentação recolhida foi digitalizada e colocada num site ligado à UEM, ficando disponível para quem queira utilizá-la para trabalhos futuros”, sublinhou Narciso Matos.

O administrador do BCI, José Furtado, destacou três propósitos da obra, caracterizando-o como um valioso contributo para a História Contemporânea de Moçambique, ao reportar factos relevantes de um período rico que antecedeu a fundação da República. A obra é igualmente um legado aos mais novos e gerações vindouras e presta homenagem a um conjunto de personalidades que edificaram o seu quadro de valores moral e intelectual naquele contexto académico.

Por seu turno, o Reitor da UEM, Orlando Quilambo salientou que se associaram a esta iniciativa, porque a preservação da História é uma das missões que a sua instituição que dirige persegue.