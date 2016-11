LIVRO DE HÉLIO FILIMONE: Convidados sul-africanos no tributo a Mido Macie

UM grupo de convidados sul-africanosestá no país, desde segunda-feira, para participar no lançamento, hoje, do livro do jornalista e colega de Redacção Hélio Filimone, sobre o taxista moçambicano Mido Macie, assassinado por agentes da Polícia sul-africana.

O acto inicia às 15.00 horas no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo.

Entre os convidados sul-africanos destaque vai para a presença do advogado luso-moçambicanoJosé Nascimento, os agentes da Polícia ThulaniMagagula,que investigaram o caso, DanMorema, a jornalista PhakamileHlubi e o médico SollySkosana, responsável pela perícia que apurou as causas da morte do taxista.

Parte desta equipa, que ontem visitou a Redacção do “Notícias”, trabalhou directamente no caso até se comprovar o envolvimento dos oito agentes da Polícia da África do Sul na morte de Mido Macie, a 26 de Fevereiro de 2013.

Na cerimónia de hoje, estes vão prestar testemunho falando sobre violência contra estrangeiros na África do Sul, em particular os moçambicanos.

Intitulado “Caso Mido Macie: a história do brutal assassinato do taxista moçambicano pelos agentes da Polícia sul-africana”, o livro é prefaciado por Joaquim Chissano, antigo Presidente da República, enquanto o posfácio é feito pelo ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro.

No prefácio, Joaquim Chissano refere, entre outras coisas, que a morte de Mido Macie, nas mãos dos polícias sul-africanos, foi um acontecimento grave e que chocou o mundo. Pelas circunstâncias em que ocorreu, foi um atentado contra os princípios universais dos Direitos Humanos, de que são signatários Moçambique e África do Sul.

Por seu turno, Basílio Monteiro descreve este livro como uma grande reportagem e bem documentada dos diversos eventos subsequentes à morte deste jovem. Explicou que o livro procura reconstituir o crime, desde a detenção do malogrado, seu arrastamento com uma viatura da Polícia e posterior morte, numa cela.

O livro “Caso Mido Macie: a história do brutal assassinato do taxista moçambicano pela Polícia Sul-Africana” é o terceiro livro da carreira de Hélio Filimone, em que presta assim uma homenagem ao jovem taxista moçambicano assassinado pela Polícia sul-africana. Em 2014, ano de estreia, publicou o livro “Juiz Paulino – Caso Cardoso: um marco no sistema judicial moçambicano”, e em 2015 a sua segunda obra intitulada “40 Anos da Polícia: Passado de Glória, Presente de Maturidade e Futuro de Profissionalização”.

Esta será a primeira cerimónia de lançamento da terceira obra de Hélio Filimonee a segunda vai decorrer em Fevereiro do próximo ano, na vizinha República da África do Sul, onde se deu o caso emDaveyton, arredores de Joanesburgo.