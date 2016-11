Livro de Filimone imortaliza Mido Macie

O TAXISTA moçambicano Mido Macie, barbaramente assassinado por agentes da polícia sul-africana em Fevereiro de 2013, ficou imortalizado no livro bilingue do jornalista do “Notícias” Hélio Filimone, lançado ontem em Maputo.

Intitulado “Caso Mido Macie: a história do brutal assassinato do taxista moçambicano pela polícia sul-africana”, a obra faz uma descrição de toda a agressão que o finado foi vítima, as investigações até ao julgamento e condenação dos oito agentes da polícia implicados.

Falando no lançamento do livro, o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, que fez o prefácio, considerou o assassinato de Mido Macie um acto de intolerância por parte dos agentes da polícia sul-africana e que chocou o mundo pela sua brutalidade.

No seu entender este livro vai chamar atenção aos cidadãos para a necessidade de viverem num mundo em harmonia e onde todos percebam que precisam um do outro para poderem viver, tal como imaginava Mido Macie quando escolheu o país vizinho para realizar os seus sonhos.

Por sua vez, o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, que fez o posfácio do livro, disse que a obra traz à superfície o mal da violência vivido um pouco por todo o mundo.

“A obra procura reconstituir o crime de que foi alvo Mido Macie a partir da sua detenção, seu arrastamento até a morte nas celas da Polícia. Através de comunicação simples faz também um apelo para a humanização da actuação da Polícia”, considerou Monteiro, para quem o livro devia ser lido pelos agentes da Lei e Ordem e por todos que trabalham com Direitos Humanos.

Por sua vez o advogado José Nascimento, que defendeu os interesses da Família Macie, considerou que a África do Sul tem ainda muito por aprender de Moçambique no que toca a eliminação de questões rácicas e tribais que ainda prevalecem naquele país.

Apontou como exemplo o caso de assassinato de Mido Macie e apelou a família do malogrado taxista para que seja paciente que o Governo sul-africano vai compensar pela perda, não obstante reconhecer que há dinheiro que possa pagar uma vida humana.

Uma das jornalistas sul-africana que cobriu todo o processo, Phakamile Hlubi, considerou a actuação da polícia como o exemplo das práticas do período de segregação racial que se viveu na África do Sul, o Apartheid.

A cerimónia de lançamento do livro de Hélio Filimone contou ainda com a participação do médico legista que analisou o corpo de Mido Macie, nas celas da polícia em Daveyton, arredores de Joanesburgo, o Director da Investigação de todo o processo, ambos sul-africanos.