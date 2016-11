“Fundo Bibliográfico” apetrecha bibliotecas

Várias escolas primárias e secundárias do país vão ser apetrechado em livros de diversos géneros literários, com destaque para as de literatura infanto-juvenil.

A iniciativa é do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa (FBLP) no âmbito do projecto de promoção do gosto pela leitura, escrita e combate à iliteracia.

Do conjunto das escolas primárias beneficiárias estão as completas de Bela-Vista (província de Maputo); Unidade 10 do Chamanculo; Unidade 23; 12 de Outubro; Ngungunhana (cidade de Maputo), de Malulo (Luabo, em Nampula), Gonhane (em Inhassunge, Zambézia) e a Escola Primária Emília Daússe (Chinde, Zambézia).

Foram ainda seleccionadas as escolas secundárias Samora Machel (Mandlakaze, em Gaza), Estrela Vermelha (cidade de Maputo), 25 de Setembro (Quelimane, Zambézia), Sangariveira (Quelimane, Zambézia), Patrice Lumumba (Quelimane, Zambézia) e Escola Secundária de Chonguene(Xai-Xai, Gaza).

Estão igualmente ainda livros à Escola Nacional de Artes Visuais, localizada na capital do país, e à Biblioteca Central Brazão Mazula, da Universidade Eduardo Mondlane.

O Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa vai ainda oferecer livros a diversas bibliotecas públicas, designadamente a de Gurué (Zambézia); Inhambane (Inhambane), Maxixe (Inhambane); Boane (província de Maputo); Chibabava (Sofala); de Nampula; Sussundenga (Manica), de Massingir (Gaza) e a Biblioteca Comunitária Khanyisa (Marracuene).

Entretanto, no dia 7 deste mês, o Presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa (FBLP) vai falar a jornalistas sobre a estratégia de actuação da sua instituição no âmbito de iniciativas desenvolvidas para combater a iliteracia no país.

O FBLP é uma instituição ligada à promoção do livro, leitura, língua portuguesa.