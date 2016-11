NO JOBURG FILM FESTIVAL: “Comboio de Sal e Açúcar” é melhor longa-metragem

A LONGA-METRAGEM “Comboio de Sal e Açúcar”, que retrata a história de Moçambique durante o último conflito armado, recebeu o prémio de Melhor Filme num festival de cinema realizado em Joanesburgo, na África do Sul.

De acordo com a informação avançada à LUSA pela Ukbar Filmes, uma das produtoras do filme, o principal galardão do Joburg Film Festival foi atribuído ao filme “Comboio de Sal e Açúcar”, realizado pelo brasileiro Licínio Azevedo, que vive em Moçambique desde 1975.

Este filme passa-se durante a guerra em Moçambique, na década de 1980, acompanhando o percurso de cidadãos civis que arriscam a vida ao fazer a ligação de comboio entre Nampula, em Moçambique, e o Malawi, em linhas ferroviárias constantemente sabotadas.

De acordo com a revista norte-americana Variety, que cobriu este festival, o júri escolheu este filme por “mostrar o triunfo da resiliência do espírito humano”.

Ao receber o prémio em nome de Licínio Azevedo, o produtor Elias Ribeiro agradeceu ao público o afecto demonstrado pela película: “Sentimos este amor a semana inteira”, disse, citado pela Variety.

A primeira edição do Joburg Film Festival decorreu em Joanesburgo, na África do Sul, entre 28 de Outubro e 5 de Novembro.

“Comboio de Sal e Açúcar” estreou no Festival de Locarno, na Suíça, em Agosto, no qual o filme português “O Ornitólogo” conquistou o Leopardo para Melhor Realização.

