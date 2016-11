Kool & The Gang na capital para concerto único amanhã

A BANDA norte-americana Kool And The Gang encontra-se desde ontem na capital do país, onde deverá actuar amanhã, dia em que Maputo celebra 129 anos da sua elevação à categoria de cidade.

O concerto terá lugar no Campus da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e está inserido no programa “Moments of Jazz”, da BDQ Concertos, que já trouxe nomes sonantes na arena do jazz mundial.

Com algumas caras novas, os Kool And The Gang desembarcaram na manhã de ontem no Aeroporto Internacional de Maputo e, horas mais tarde, numa conferência de imprensa, garantiram estar preparados para uma actuação que abarcará toda a história do grupo.

“Vamos retratar a nossa história neste concerto e traremos músicas que fizeram sucessos nos anos 70, 80 e 90, como ‘Celebration’,‘Get Down on It’, ‘Let's Go Dancin’ e outras muito mais recentes como o tema ‘Sexy’", disse um dos integrantes da banda.

Belmiro Quive, da BDQ Concertos, explicou que o concerto terá a duração prevista de cinco horas, podendo sofrer ligeiras alterações.

Com início previsto para as 17.00 horas, o espetáculo será aberto pela Banda Kakana, que vai actuar por 30 minutos, de seguida será a vez dos Rock Felleres, fora dos palcos há mais de dez anos, que terão o mesmo tempo de actuação.

A previsão dos organizadores é que a figura de cartaz do dia suba ao palco precisamente às 19.00 horas, devendo actuar durante 90 minutos, com possibilidade de um pouco mais, dependo do nível de interacção com o público.

“O local escolhido para o concerto foi o que nos assegurou estar em condições de acolher maior número de pessoas, mas já estão criadas condições de segurança e logística para que o espectáculo decorra da melhor maneira e no tempo previsto”, disse Quive.

Presente na conferência de imprensa, Yolanda Chicane, da Banda Kakana, disse ser uma grande honra partilhar o palco com banda americana que cresceu a ouvir.

Xavier Machiane, vocalista da banda Rockfeller, considerou ser um privilégio regressar aos palcos, 10 anos depois, para um grande concerto, como é o da dimensão dos Kool And The Gang.

“Estamos de regresso e não apenas como banda musical, mas também com muitos projectos de responsabilidade social e que vão alargar o nosso raio de actuação”, acrescentou Xavier, para quem já estão a ser gravadas músicas que podem fazer um ou dois discos.

Informações prestadas ainda ontem indicam que o habitual concerto musical que antecede o Dia da Cidade de Maputo terá lugar amanhã, na Praça da Independência, juntando diversos músicos moçambicanos.