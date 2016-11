Kool And The Gang actuam hoje na UEM

OS Kool And The Gang, conjunto norte-americano de jazz, R&B e funk, actuam hoje no Campus da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), num concerto que contará ainda com a presença das bandas moçambicanas Kakana e Rockfellers.

A Banda Kakana abrirá o “show”, que inicia às 17.00 horas, actuando por 30 minutos. Seguem-se os Rockfellers, que não aparecem em público há dez anos. Estes também terão uma actuação de meia hora.

A banda norte-americana começa a cantar às 19.00 horas. E, segundo a organização, a sua actuação terá uma duração de noventa minutos, podendo alargar-se um pouco mais.

Os Kool And The Gang chegaram à cidade de Maputo na manhã de terça-feira e na tarde do mesmo dia concederam uma conferência de imprensa com os representantes das bandas moçambicanas, os organizadores do “show”, os parceiros e patrocinadores.

Na ocasião, um dos representas do agrupamento disse que para este concerto seriam apresentados temas que marcam a história da banda. Entre as músicas escolhidas contam-se “Celebration”, “Get Down on It”, “Let's Go Dancin” e outras que fizeram sucesso mundial, incluindo em Moçambique, nas décadas de 1970, 80 e 90.

Com algumas caras novas, os Kool And The Gang garantiram estar preparados para este concerto e, inclusive, vão apresentar alguns temas novos, como é o caso de “Sexy”, gravado com um dos elementos mais novos da banda.

Este espectáculo é organizado pela BDQ Concertos, responsável pelo “Moments of Jazz”, que já trouxe a Maputo nomes sonantes do jazz mundial, tais são os casos de George Benson, Richard Bona, Marcus Miller, Earl Klugh, Kirk Whalum, Gerald Albright, os moçambicanos Jimmy Dludlu, Isabel Novela, entre outros.

Este concerto está inserido nas celebrações dos 129 anos de elevação de Maputo à categoria de cidade, efeméride que hoje se assinala.