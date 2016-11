MUSART acolhe palestra sobre Mestre Noel Langa

O MUSEU Nacional de Artes (MUSART), na cidade de Maputo, acolhe hoje uma palestra sobre o projecto educativo do artista plástico moçambicano Noel Langa.

Subordinada ao tema “Noel Langa e as Instituições: O Centro Cultural Arco-Íris”, a palestra vai trazer experiências da transmissão dos seus conhecimentos e habilidades nas artes plásticas à comunidade estudantil, particularmente aos adolescentes e jovens.

A conversa, a ser orientada por Carlos Carvalho, está inserida no âmbito da 2.ª Exposição Individual do Mestre Noel Langa, intitulada "Fragmentos do Arco-Íris”, patente no Museu Nacional de Arte.

Noel Langa será um dos convidados ao evento, que está aberto ao público, em geral, embora particularmente direccionada aos jovens e estudantes de artes.

Com início previsto para as 14.00 horas, a palestra será antecedida pela apresentação do filme “Vida é Obra de Noel Langa”.

Nascido em Mandlakazi, na província de Gaza, em 1938, Noel Langa revelou a sua sensibilidade artística muito cedo, provavelmente por influência da mãe, que era ceramista.

Começou a gravar enigmáticos arabescos nas gamelas e potes que a sua mãe concebia. Mudou-se para a então Lourenço Marques (Maputo) e em 1960 começou a estudar Pintura Decorativa na Escola Industrial Mouzinho de Albuquerque, hoje Instituto Industrial 1.º de Maio.

Em 1987 foi eleito presidente do Núcleo de Arte.

Participou em congressos internacionais em Portugal e Alemanha e em workshops em Moçambique.

1992 é o ano em que inaugura o Atelier Arco-Íris, no bairro da Munhuana, em Maputo, onde promove sessões culturais e concursos de artes plásticas para jovens.

Participou em mais de 100 exposições colectivas em Moçambique e no estrangeiro. Realizou mais de 40 individuais em Moçambique, Portugal e Alemanha. Pintou um mural na Fundação Alberto Chissano. Foi distinguido em 1995 com a Medalha de Mérito Cultural Rotário, Rotário Club Estoril, Portugal.