“KOOL E THE GANG”: Renovados mas ainda bons

PONTUALMENTE, pelas 19.00 horas do Dia da Cidade de Maputo, os “Kool & The Gang” subiam ao palco, montado no Campus da Universidade Eduardo Mondlane. Era o culminar de vários meses de espera por milhares de pessoas que há anos já queriam ver os seus ídolos.

“Fresh” foi o tema escolhido para o início de uma actuação memorável de pouco mais de uma hora, com muita adrenalina.

Com algumas caras novas, como o jovem Walter Anderson, e os fundadores Robert Kool Bell, baixista, Shawn MacQuiller, voz, Curtis Williams, teclados, os “Kool & The Gang” revelaram que o tempo não tira qualidade e esta pode ser transmitida fielmente.

Também vieram Amir Bayyan, guitarra, Timothy Horton, bateria, Lavell Evans, voz, Michael Ray e Ravi Best, trompetistas, Jermaine Bryson, trombone e Louis Van Taylor, no saxofone.

Era mais um “Moments of Jazz”, desta vez associado às celebrações dos 129 anos de elevação de Maputo à categoria de cidade. O concerto começou às 17.00 horas, como estava previsto.

Tal como previa o guião, a Banda Kakana deu as boas vindas aos norte-americanos e ao público que foi chegando timidamente ao local do espectáculo. Tal como estão habituados a fazer, Yolanda, Jimmy Gwaza e companhia, trouxeram seus temas sobejamente conhecidos, principalmente alguns do álbum de estreia, “Serenata”.

Ainda sobrou espaço para Yolanda, cantar o tema “Maputo”, original de Hortêncio Langa, em homenagem à capital que assinalava mais um aniversário da sua elevação à categoria de cidade.

Cumprido o tempo de permanência em palco, estes retiraram-se com a promessa de um novo disco para breve, com mais qualidade e ritmos ligeiramente diferentes, tal como revelaram no tema “Te Amo”.

Seguiram-se os Rockfellers, que reapareciam ao palco dez anos depois da sua última actuação como banda. Foi um momento de grande expectativa do público pois questionava-se o que seriam capazes de fazer depois de tanto tempo de paralisação.

Como diz o velho ditado “quem sabe sabe”, o que se ouviu foi o bom estilo rock que estes jovens sempre habituaram aos seus admiradores e não só. Lembraram e reviveram temas dos seus dois trabalhos discográficos e o público fazia os coros.

A organização anunciou um pequeno interregno e Arsénio Sérgio, o apresentador, chamou alguns parceiros da BDQ Concertos, a organizadora do “Moments of Jazz”, para sortear alguns brindes para os epectadores.

Sorteio finalizado com ritmos “deep house”, de um DJ que misturou vários estilos musicais de todos os cantos do mundo. Debaixo de chuva miúda, o DJ Moretta Sérgio Butler mostrou igualmente que conhecia um pouco dos gostos dos jovens moçambicanos e tocou ritmos kuduro e outros.

A plateia e as duas tendas VIP integravam jovens, adultos e porque não, alguns idosos que quiseram lembrar a sua juventude, nas décadas 1980 e 90, quando “explodiram” os “Kool & The Gang”.

“FRESH” PARA A ENTRADA

FOI como que um momento de êxtase quando se ouviu as primeiras batidas da música “Fresh”. Gritos e assobios vieram de todos os lados. Foram entrando um por um e ocupando as suas posições, desde o baterista até o vocalista, Robert “Kool” Bell.

Sob muita expectativa, seguiram-se pouco mais de sessenta minutos de vibração, saltos e dança quando a banda norte-americana tocou temas como “Cherish”, “Get down it”, “Let’s Groove”, “Celebration”, “Joanna”, “Hi de hi hi de do”, até fechar com “Lets go dancin (Ohh, la, la, la)”.

Nesse período a chuva ia intensificando e as pessoas se animavam mais… outras trataram de empunhar seus guarda-chuvas. Outros saíram do recinto vedado para as suas viaturas à busca de protectores para continuarem a ver o concerto. Afinal, era um momento único.

Apesar da chuva, as pessoas mostraram porque esperaram tanto por este momento e, mesmo sem conhecerem todos os temas, insistiram em fazer os coros das músicas, independentemente das gerações.

Durante a careira, os “Kool & The Gang” tiveram diversas fases musicais, começando com um som jazz mais purista, então funk e R&B, progredindo para um pop-funk mais suave, e após o ano 2000 criam uma música com um som mais moderno e electro-pop, exemplo do tema “Sexy”, tocado no “After party”.

Ao longo da carreira, foram mais de 70 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

O concerto decorreu num ambiente selectivamente organizado, com catadores de lixo a recolherem todos recipientes que eram depositados no chão, e condições de saneamento à altura de satisfazer o público.

ROCKFELLERS DE VOLTA COM MUITO POR REVELAR

DEZ anos depois da última actuação, Xavier Machiana, André Mucauque, Abílio Manjaze, Marco Ribeiro e Evangelos Velhanos, os membros dos Rockfellers, voltaram aos palcos, ao que parece com muito mais por revelar do que fizeram antes.

Os cinco justificaram, no Campus da UEM, porque afirmam que “Rockfellers” é uma família. É que uma década depois, os jovens revelaram uma sincronização e capacidade de entrosamento que fez da sua actuação um verdadeiro “show”.

A actuação foi caracterizada pelo reviver dos temas dos dois álbuns da banda, entre eles o de maior sucesso “Vida Dura”, lançado em 1998.

Durante o concerto, Rockfellers reviveu as músicas que marcaram a época para os apreciadores do estilo rock e não só. Entre estes temas destacam-se “Vida de Cão”, “Tempo”, “Voar” e “Namorado” que colocaram o grupo na lista das melhores bandas de Moçambique.

A banda mantém a sua composição original e, recentemente, numa entrevista ao semanário Domingo, o vocalista Xavier Machiana, disse que Rockfellers era uma família por isso não se justificava a substituição dos seus integrantes.

Foi o que se viu em palco, dez anos depois, uma química e uma dinâmica muito próprias que revelaram que a banda funciona com todos os seus elementos presentes, daí justificar-se a promessa de novos discos nos próximos tempos. O grupo já está em estúdio a trabalhar numa série de temas novos.

MOMENTS OF JAZZ CONTINUAM EM 2017

NA conferência de imprensa de antevisão do último “Moments of Jazz” deste ano, Belmiro Quive, da BDQ Concertos, afirmou que depois dos “Kool & The Gang” segue-se um momento de repouso e de produção de novas ideias para que em 2017 o “Moments of Jazz” regresse com muito mais músicos de qualidade.

Mesmo sem revelar os nomes que poderão escalar a cidade de Maputo no próximo ano, Quive disse que a BDQ Concertos estava já a trabalhar para que este evento continue a ser uma referência no roteiro musical nacional.

Tal afirmação foi sustentada pelos parceiros deste projecto, os representantes da Vodacom Moçambique e do BancABC ao reiterarem o seu compromisso de continuar a apoiar o “Moments of Jazz”, que já provou ser uma marca.

A ideia, de acordo com Belmiro Quive, é continuar a trazer nomes sonantes da arena musical mundial do jazz, tal como já vieram à Maputo, nomes como George Benson, Richard Bona, Marcus Miller, Earl Klugh, Kirk Whalum, Gerald Albright, os moçambicanos Jimmy Dludlu, Isabel Novela, entre outros.

ALCIDES TAMELE