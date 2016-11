Mafalala retratado em concerto musical

O CENTRO Cultural Franco-Moçambicano (CCFM) acolhe, sexta-feira em Maputo, o espectáculo “M´FALALA/Mafalala – Encontro de Identidades”, um musical que conta a histórias deste bairro da capital do país.

Uma co-produção entre o CCFM e o Centro de Recreação Artística, M'falala é uma iniciativa da artista Gigliola Zacara em parceria com o encenador Elliot Alex, a Associação IVERCA e a Fundação Fernando Leite Couto e que conta com o financiamento da Cooperação Suíça (SDC).

O espectáculo “M'falala”, realizado no âmbito do projecto, é o resultado de um trabalho com a comunidade. Fruto de um intercâmbio entre vários artistas, estudantes de teatro e música da ECA e residentes da Mafalala.

Trata-se de um musical que conta histórias do bairro da Mafalala, resgatando o seu património cultural, por via de expressões artísticas diversas, com maior destaque para a dança.

Rezam as crónicas que foi o bairro ganhou o nome Mafalala devido à predominância da dança M'falala, originária da Ilha de Moçambique.

As danças tradicionais, como o tufo, o ntsope, o xigubo, a marrabenta, a n'fena, a xingombela, a dzucuta e outras aparecem transformadas numa linguagem contemporânea e o seu enredo foi adaptado a partir de obras dos escritores da Mafalala.

Mafalala é um bairro muito rico em identidade, embora seja considerado pobre, por ser constituído na sua maioria por construções desordenadas de madeira e zinco.

Este musical é um espaço onde se cruzam hábitos e costumes da tradição e da modernidade, a miscigenação racial e a diversidade cultural.

Gigliola Sarifa da Conceição Zacara nasceu em Maputo, em 1983. É actriz, bailarina, coreógrafa, professora de dança, modelo publicitário e produtora de eventos. Iniciou a sua actividade na dança aos 12 anos de idade, na Escola Nacional de Dança.

O primeiro papel de destaque como actriz foi em 2005, como protagonista do filme “O Jardim do Outro Homem”, de Sol de Carvalho. Teve nomeação para a categoria de Melhor Actriz em 2007, no 3.º Festival de Cinema dos países da CPLP – CINEPORT, realizado no Brasil. Participou também como atriz em “Traídos pela Traição” de Mickey Fonseca e “Quero ser uma estrela” de José Carlos de Oliveira, entre outros.